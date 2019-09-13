На Василеостровском рынке запустится московский проект Eggsellent

На Василеостровском рынке откроется корнер популярной московской группировки Eggsellent. Команда проекта, который два года назад запустили Полина Юрова и Светлана Михалева, будет готовить быстрые завтраки с использованием яиц в формате #eggspress.

Большая часть меню будет построена по принципу конструктора. Все завтраки в Eggsellent можно собрать самостоятельно, выбрав способ приготовления самого яйца и добавки к нему. Однако в меню заведения есть и постоянные позиции. Например, утренняя булочка со скрэмблом, сыром и беконом, бутерброд «Супер Люкс» (поджаренный хлеб, который команда печет на заказ по собственному рецепту, сливочный сыр, гуакамоле, слабосоленый лосось и два яйца пашот), а также авокадо-тост и тост «Черничные ночи».