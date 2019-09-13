На Василеостровском рынке запустится московский проект Eggsellent
На Василеостровском рынке откроется корнер популярной московской группировки Eggsellent. Команда проекта, который два года назад запустили Полина Юрова и Светлана Михалева, будет готовить быстрые завтраки с использованием яиц в формате #eggspress.
Большая часть меню будет построена по принципу конструктора. Все завтраки в Eggsellent можно собрать самостоятельно, выбрав способ приготовления самого яйца и добавки к нему. Однако в меню заведения есть и постоянные позиции. Например, утренняя булочка со скрэмблом, сыром и беконом, бутерброд «Супер Люкс» (поджаренный хлеб, который команда печет на заказ по собственному рецепту, сливочный сыр, гуакамоле, слабосоленый лосось и два яйца пашот), а также авокадо-тост и тост «Черничные ночи».
В Петербурге будет и специальное предложение – бутерброд с килькой (хлеб, «яйцо-пятиминутка», маринованный лук, криспи-шалфей и особый соус) и (возможно!) бенедикт на пышках.
Оформелнием корнера на Василеостровском рынке займутся арт-директор группировки Иван Might и архитектор Екатерина Яблонская.
Запуск Eggsellent запланирован на 15 октября.
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Eggsellent
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