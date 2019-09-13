На Петроградской стороне открылся израильский бар Sababa
На Большом проспекте Петроградской стороны, 47 открылся израильский бар Sababa – новое заведение с вином, долгими завтраками, хумусом и шакшукой.
Проект запустил идеолог коворкинга «Практик» Роман Шолк. Меню для Sababa продумали Евгения Данилова (Big Wine Freaks, Сoffee 22 и «Энди-кофе») и команда хумуссии «Мамэле», а винную карту — сомелье Ольга Борис из бара Zazazu и ресторана «Волна».
В Sababa готовят классику израильской кухни (хумус на тхине, мягкий сыр лабане, шакшуку), а еще придумывают необычные интерпретации знакомых блюд — например, в заведении готовят мини-питу с лососем, филе дорадо с запеченными корнеплодами и твист на популярный в Израиле десерт «Малаби». Отдельный пункт меню — завтраки, которые в новом заведении будут подавать до 17 часов. Будут шакшука, яйца бенедикт с авокадо и лососем, а также традиционный израильский завтрак со множеством закусок и свежей выпечкой.
Вечером заведение переходит на формат винного бара: в качестве закуски посетителям предлагают мини-питы с фалафелем, ростбифом и лососем, наборы мезе, израильские сыры и домашние маринады.
Визуальным оформлением Sababa занимался Алексей Левчук. В его дизайне заметны отсылки к трендам «тель-авивского баухауса» – направления в архитектуре и дизайне, которое в 30-х годах начало активно развиваться в израильской столице под влиянием экспериментов школы Баухаус. Ключевые элементы этого стиля – четкие линии, минимализм и использование светлых оттенков.
С воскресенья по четверг бар работает с десяти утра до одиннадцати вечера, а в пятницу и субботу – до полуночи.
|Sababa
Адрес: Большой проспект П. С., 47
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