На Петроградской стороне открылся израильский бар Sababa

Проект запустил идеолог коворкинга «Практик» Роман Шолк. Меню для Sababa продумали Евгения Данилова ( Big Wine Freaks , Сoffee 22 и «Энди-кофе») и команда хумуссии «Мамэле», а винную карту — сомелье Ольга Борис из бара Zazazu и ресторана «Волна» .

В Sababa готовят классику израильской кухни (хумус на тхине, мягкий сыр лабане, шакшуку), а еще придумывают необычные интерпретации знакомых блюд — например, в заведении готовят мини-питу с лососем, филе дорадо с запеченными корнеплодами и твист на популярный в Израиле десерт «Малаби». Отдельный пункт меню — завтраки, которые в новом заведении будут подавать до 17 часов. Будут шакшука, яйца бенедикт с авокадо и лососем, а также традиционный израильский завтрак со множеством закусок и свежей выпечкой.

Вечером заведение переходит на формат винного бара: в качестве закуски посетителям предлагают мини-питы с фалафелем, ростбифом и лососем, наборы мезе, израильские сыры и домашние маринады.