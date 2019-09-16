Шеф-поваром проекта выступил Анатолий Заботкин (Gills). В меню – десять видов хот-догов: от классических и вегетарианских до авторских. Например, есть «Раша лимитед эдишн» со колбаской из свинины и говядины, солеными огурцами и соусом халапенью, «Винодерей» с бараньей колбакой, виноградом, сельдереем и кефирным соусом или Fake Crab с сурими из дорадо и креветок, свежим луком, икрой из водорослей нори, огурцами мучим и соусом васаби.

В барной карте Oh, my dog — разливное и бутылочное пиво, вино по бокалам (рислинг и темпранильо), два вида коктейлей (Negroni и джин-тоник), а также безалкогольные напитки — фильтр-кофе и лимонады.