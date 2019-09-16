На улице Восстания открылось кафе Oh, my dog! Здесь готовят десять видов хот-догов
На Восстания, 13 открылась кафе Oh, my dog! Заведение, которое специализируется на хот-догах, запустили Егор Бурдин (мясная лавка «Страшный сон вегана» и магазины «Грядка») и Виктор Коновалов (производство мясных деликатесов Günters).
Шеф-поваром проекта выступил Анатолий Заботкин (Gills). В меню – десять видов хот-догов: от классических и вегетарианских до авторских. Например, есть «Раша лимитед эдишн» со колбаской из свинины и говядины, солеными огурцами и соусом халапенью, «Винодерей» с бараньей колбакой, виноградом, сельдереем и кефирным соусом или Fake Crab с сурими из дорадо и креветок, свежим луком, икрой из водорослей нори, огурцами мучим и соусом васаби.
В барной карте Oh, my dog — разливное и бутылочное пиво, вино по бокалам (рислинг и темпранильо), два вида коктейлей (Negroni и джин-тоник), а также безалкогольные напитки — фильтр-кофе и лимонады.
Интерьер кафе на 40 посадочных мест выполнен в эстетике скандинавского минимализма с отдельными яркими деталями, вроде масштабного граффити с изображением хот-дога в одном из залов.
Официальное открытие запланировано на 20 сентября.
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Oh, my dog
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