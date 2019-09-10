«Косуля»: ностальгическая закусочная с чибриками, ленинградским рассольником и отличными настойками

В начале августа на Караванной улице в двух шагах от Невского проспекта заработала «Косуля» – новое заведение Анны Хмельницкой, Михаила Шубина и Михаила Феничева – людей, которым мы во многом обязаны расцветом так подходящего Петербургу формата неорюмочных. Рассказываем, чем хорош их новый проект и за чем туда стоит пойти.

Михаил Феничев и Анна Хмельницкая

Хотя ресторатора Анну Хмельницкую из «ПирОГИ» можно принять за неприступную и холодную героиню фильмов Годара и Шаброля (вылитая Джин Сиберг!), характер у нее боевой, как у Марианны — символа Французской Республики. Почувствовав в 2017 году, что время неорюмочных пришло, она открыла их сразу в топовых локациях: первая заработала в «Бутылке» на Новой Голландии, вторая — «Залив» — на Некрасова. В обеих мы, не будем лукавить, выкушали немало хреновухи и малиновки, но чтобы плотно и разнообразно поесть — этого там всегда не хватало.

В новой «Косуле» — большое русское меню, с разделами от завтраков до десертов, во главе с гурьевской кашей со сливочными пенками: автор рецепта, кстати, граф Гурьев, 150 лет назад жил ровно в этом доме. Фирменные настойки теперь закусывайте пухлым слоеным чибриком с луком — он еще хорош вприкуску с рассольником с потрошками, сочнейшей пожарской котлетой или овощными голубцами. И не забывайте про легендарную «троицу Хмельницкой», неделимую, как свобода, равенство и братство: стопка горькой, к ней великий бутерброд с селедкой и малосольный огурец.

Бефстроганов в хлебе, малосольные огурцы, чибрики с судаком

Борщ

Голубцы

Интерьер оформила дизайнер Анна Дельгядо: уже привычный по прежним проектам команды ностальгический стиль на этот подчеркивает советская мозаика — панно с красной косулей, которое команда нашла на ткацкой фабрике в Подмосковье.

«Косуля»

Адрес: ул. Караванная, 24

Телефон: +7(921)892–82–65

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