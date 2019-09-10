«Косуля»: ностальгическая закусочная с чибриками, ленинградским рассольником и отличными настойками
В начале августа на Караванной улице в двух шагах от Невского проспекта заработала «Косуля» – новое заведение Анны Хмельницкой, Михаила Шубина и Михаила Феничева – людей, которым мы во многом обязаны расцветом так подходящего Петербургу формата неорюмочных. Рассказываем, чем хорош их новый проект и за чем туда стоит пойти.
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Михаил Феничев и Анна Хмельницкая
Хотя ресторатора Анну Хмельницкую из «ПирОГИ» можно принять за неприступную и холодную героиню фильмов Годара и Шаброля (вылитая Джин Сиберг!), характер у нее боевой, как у Марианны — символа Французской Республики. Почувствовав в 2017 году, что время неорюмочных пришло, она открыла их сразу в топовых локациях: первая заработала в «Бутылке» на Новой Голландии, вторая — «Залив» — на Некрасова. В обеих мы, не будем лукавить, выкушали немало хреновухи и малиновки, но чтобы плотно и разнообразно поесть — этого там всегда не хватало.
В новой «Косуле» — большое русское меню, с разделами от завтраков до десертов, во главе с гурьевской кашей со сливочными пенками: автор рецепта, кстати, граф Гурьев, 150 лет назад жил ровно в этом доме. Фирменные настойки теперь закусывайте пухлым слоеным чибриком с луком — он еще хорош вприкуску с рассольником с потрошками, сочнейшей пожарской котлетой или овощными голубцами. И не забывайте про легендарную «троицу Хмельницкой», неделимую, как свобода, равенство и братство: стопка горькой, к ней великий бутерброд с селедкой и малосольный огурец.
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«Косуля»
Текст: Анастасия Павленкова
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