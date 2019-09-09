На Петроградской стороне откроется ресторан «Сад»

На Большой Зелениной улице, 23А откроется ресторан «Сад» с лаконичными блюдами из местных продуктов и собственным яблоневым садом.

Открытием нового заведения на Петроградской стороне занимаются соучередительница ресторана Vox Наталья Цыпленко, дизайнер Анна Овчинникова, а также тренер «Зенита» Сергей Семак.

Кухню в «Саду» ставит Дан Мирон, успевший поработать у мишленовского шефа Джейсона Атертона в Сингапуре, ресторане Gaggan Anand (четвертом в списке 50 лучших ресторанов S. Pellegrino) и Margarita bistro Глена Баллиса. В Петербурге Мирон будет работать с локальными хозяйствами и обратится к простым рецептам. Например, в меню обещают северную треску на углях, цыплёнка с лимоном и чесноком и кролика с мамалыгой. Также в ресторане будут выпекать собственный хлеб двух видов — картофельный с карамелизированным луком и бездрожеввой.

За интерьер заведения отвечает Анна Дружинина. В заведение два зала, рассчитанных на 107 человек: в основном помещение смогут разместиться 57 человек, а на веранде — 50. В оформлении преобладают натуральные материалы и глубокие цвета – оливковый и серый. Во внутреннем дворе заведения владельцы высадили настоящий яблоневый сад.

Открытие ресторана запланировано на 21 сентября.