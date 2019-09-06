Московский рыбный ресторан Boston Seafood & Bar откроется в Петербурге

Демократичный проект московских рестораторов Антона Лялина и Кирилла Мартыненко (Krevetka Seafood и Torro Grill) Boston Seafood & Bar запустится в Петербурге в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.

Также, как и в Москве, акцент в меню будет сделан на крабах и креветках. Выбор последних велик: копченые, магаданские, новоорлеанские, креветки по-сингапурски и фирменные Boston. Крабов подают фалангами на вес, в составе супов чаудер и гаспачо, а также делают с ними кейки и брускетты. Известно, что в петербургском Boston средний чек снизится на 10%, а главным отличием меню станет отсутствие воков.

Новое заведение откроется в помещение с отдельным входом на четвертом этаже ТРЦ и будет рассчитано на 150 посадочных мест. Интерьер обещают сделать визуально похожим на московское отделение сети.

Открытие ресторана запланировано на вторую половину октября.