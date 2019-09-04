Giulietta: паста с шафраном и карри, хорошая пицца и образцовая ромовая баба

У рестораторов из Zanini Restaurants — большая армия поклонников, собранная в том числе эталонной пиццей в их Little Italy и Romeo’s. Проект Giulietta на углу Караванной и Инженерной улиц они сделали в партнерстве с Tandoor Family – командой старейшего в Петербурге индийского ресторана.

Меню заведения с пиццей, равиоли и ризотто (первую берите с моцареллой фиор ди латте, вторые – со шпинатом, третье – шафрановое с печенью цыпленка) соответствуют и высоким евростандартам, и восточной требовательности к проработке деталей. Скажем, в спагетти качо-э-пепе кладут духовитый овечий сыр, а зеленый салат с яйцом-пашот расцвечивает пряное карри (главный индийский соус идет и к домашним равиоли с лососем).

Отдельной строкой идет кафе-кондитерская, где заправляет шеф Дарио Магро. Свою ромовую бабу по-неаполитански с патокой и свежей клубникой он заслуженно называет Mamma Mia — она действительно потрясает своей нереальной сочностью.