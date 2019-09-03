Vilnis: сытная (очень!) литовская кухня на Петроградской стороне

Ресторан V – проект команды «Таверна Гролле» – запустился на улице Ленина в конце января. А уже летом пережил масштабный ребрендинг: место стало называться Vilnis и теперь специализируется на традиционных литовских блюдах. Не можем не приветствовать эту трансформацию.

Если перекусить экзотической снедью в Петербурге несложно, то за специалитетами соседей прибалтов нужно ехать к ним. Несправедливость взялся искоренить шеф-повар Робертас Лукянскис: в ресторане на Петроградской стороне он теперь служит амбассадором литовской гастрономии во главе с шалтибарщаем и цеппелинами.

Шалтибарщай — гибрид свекольника и окрошки: овощи соломкой соединяют с кефиром и свежевыжатым свекольным соком. Цеппелины — это гигантские картофельные клецки. Знакомиться берите не

жареные, а отварные — так лучше чувствуется текстура сложного по рецептуре теста из картофеля: в самой континентальной из стран Балтии с этим корнеплодом обращаются виртуозно. Как, скажем, в местном кугелисе — упругой картофельной запеканке с копчеными свиными ушками: разнообразные шкварки с ребрышками в Литве тоже чтут.