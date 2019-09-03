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Vilnis: сытная (очень!) литовская кухня на Петроградской стороне

Ресторан V – проект команды «Таверна Гролле» – запустился на улице Ленина в конце января. А уже летом пережил масштабный ребрендинг: место стало называться Vilnis и теперь специализируется на традиционных литовских блюдах. Не можем не приветствовать эту трансформацию. 

  • Кибинай с фазаном, подается с бульоном из петуха

  • Домашняя литовская колбаса с пюре и тушеной квашеной капустой

  • Малосольная балтийская сельдь с горячим картофелем

Если перекусить экзотической снедью в Петербурге несложно, то за специалитетами соседей прибалтов нужно ехать к ним. Несправедливость взялся искоренить шеф-повар Робертас Лукянскис: в ресторане на Петроградской стороне он теперь служит амбассадором литовской гастрономии во главе с шалтибарщаем и цеппелинами.

Шалтибарщай — гибрид свекольника и окрошки: овощи соломкой соединяют с кефиром и свежевыжатым свекольным соком. Цеппелины — это гигантские картофельные клецки. Знакомиться берите не
жареные, а отварные — так лучше чувствуется текстура сложного по рецептуре теста из картофеля: в самой континентальной из стран Балтии с этим корнеплодом обращаются виртуозно. Как, скажем, в местном кугелисе — упругой картофельной запеканке с копчеными свиными ушками: разнообразные шкварки с ребрышками в Литве тоже чтут. 

Недавно в ресторане запустили литовские бранчи выходного дня. Теперь по субботам и воскресеньям с 13:00 до 17:00 для гостей накрывают шведский стол в формате all-you-can-eat. Уже упомянутые картофельные клецки с начинкой из свинины или творога, свиные колбаски, малосольная балтийская селедка, пирожки кибинай с фазаном, отваренная в пиве и запеченная в меду свиная рулька и тушеная капуста — все это предлагают без ограничений всего за 790 рублей.

 

 

Vilnis
Адрес: ул. Ленина, 18
Телефон: +7 (812) 930–30–33
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Текст: Анастасия Павленкова, Саша Иорданов

 

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Автор: Саша Иорданов
Опубликовано:
Места: Vilnis
Материал из номера: Июль
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