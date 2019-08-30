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На улице Маяковского заработала кофейня «Люди кофе»

На улице Маяковского, 23 заработала кофейня «Люди кофе». Заведение открыла команда одноименной мини-сети киосков, где продают кофе с собой (один из них работает на улице Пестеля, другой – на Некрасова).

  • @ludicoffee

Кофейня открылась на месте, где прежде располагался магазин  «Роспечати». Команда сохранила оригинальный пол с мраморными плитами и входную зону с советскими алюминиевыми дверьми золотистого цвета, а еще отремонтировала эффектную вывеску-лайтбокс.

Внутри пространство оформлено в минималистичном ключе: открытая барная стойка, светло-серая плитка, деревянные лавки вдоль стен и миниатюрные столики. 

  • @ludicoffee

  • @ludicoffee

Помимо классических видов кофе на основе эспрессо, который готовят на зерне класса спешелти, а также альтернативных напитков – чая и какао, в кофейне предлагают десерты и простые закуски. Ассортимент меняется ежедневно. Например, здесь можно заказать фисташковый чизкейк, миндальный торт, орешки с вареной сгущенкой, шоколадное печенье, а также тост с авокадо и яйцом пашот. 

Участники проекта заботятся об экологии: занимаются раздельным сбором мусора и делают десятипроцентную скидку на кофе в свой многоразовый стаканчик. 

В скором времени команда планирует расширить меню и запустить бранчи по выходным. 

 

«Люди кофе»
Адрес: ул. Маяковского, 23
Время работы: 08:00-21:00, по выходным с 10:00
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