На улице Маяковского заработала кофейня «Люди кофе»

На улице Маяковского, 23 заработала кофейня «Люди кофе». Заведение открыла команда одноименной мини-сети киосков, где продают кофе с собой (один из них работает на улице Пестеля, другой – на Некрасова).

Кофейня открылась на месте, где прежде располагался магазин «Роспечати». Команда сохранила оригинальный пол с мраморными плитами и входную зону с советскими алюминиевыми дверьми золотистого цвета, а еще отремонтировала эффектную вывеску-лайтбокс.

Помимо классических видов кофе на основе эспрессо, который готовят на зерне класса спешелти, а также альтернативных напитков – чая и какао, в кофейне предлагают десерты и простые закуски. Ассортимент меняется ежедневно. Например, здесь можно заказать фисташковый чизкейк, миндальный торт, орешки с вареной сгущенкой, шоколадное печенье, а также тост с авокадо и яйцом пашот.

Участники проекта заботятся об экологии: занимаются раздельным сбором мусора и делают десятипроцентную скидку на кофе в свой многоразовый стаканчик.

В скором времени команда планирует расширить меню и запустить бранчи по выходным.