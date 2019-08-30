Рассказываем о самых заметных новых заведениях уходящего месяца.

Commons

Commons Целых два года шеф-модернист Антон Абрезов не появлялся в Петербурге: он учился кондитерскому мастерству в Нью-Йорке, посещал курсы пекарей в парижском Le Cordon Bleu и преподавал в американской школе Brightwater. И вот он вернулся и открыл на набережной канала Грибоедова винный ресторан Commons. Место с по-хорошему амбициозной концепцией – кухня малых хозяйств. Команда работает с частными фермами Северо-Запада, охотниками, рыболовами и грибниками, а вина подбирает исключительно от небольших винодельческих хозяйств. В разгар урожая акцент сделан на овощах: пробуйте салат из разноцветных помидоров с кавказским песто и сметаной, гуакамоле из зеленого горошка, запеченную амфорную капусту с соусом из лемонграсса и баклажан с мисо и кашей из киноа. Рыба и мясо в меню, впрочем, тоже есть: кролик с молодой морковью и пюре из чечевицы, судак с обожженным картофелем и соусом из порея, карельская форель и говяжья грудинка. Адрес: наб. канала Грибоедова, 39

Animals

Animals Первый – без оговорок – взрослый проект Александра Варданяня и Йоса Фрумкина – создателей кафе «Фартук» и бара Union: масштабный и нарядный ресторан в знаменитом доме Бассейного товарищества на улице Некрасова. Интерьер Animals не по-петербургски ярок: стены цвета охры, дизайнерская мебель в стилистике ар-деко, грандиозная инсталяция из бумажных цветов под потолком и окна от пола до потолка с видом на палисадник, за которым ухаживает команда. Еда от шеф-повара Алексея Никитина под стать – с выдумкой и характером. Наш выбор – маринованный кейл с ростбифом и перцем, фаланга камчатского краба с биском и печеным яблоком, запеченные кабачки с авокадо и ближневосточной тахини и буквально все блюда приготовленные на угольном гриле: от осьминога до капусты. Адрес: ул. Некрасова, 60

Pinsa Maestrello

Pinsa Maestrello Одна из лучших московских пиццерий – проект итальянской пары Джулии Маэстрелло и Фабио Брессана, а также шеф-повара Маттео Кастаньи – запустила свое представительство в Петербурге на Владимирском проспекте. Пинсу – популярную в регионе Лацио разновидность пиццы на воздушном тесте – здесь делают с двумя десятками разнообразных начинок. Есть классика, вроде «Маргариты» и «Маринары», но гораздо интереснее пробовать авторские версии – например, «Милки вэй» с четырьмя видами сыра, медом и хлопьями миндаля, «Тартуфину» – где к классической начинке из шампиньонов добавляют пасту из черного трюфеля или «Нордику» – со сливочным сыром, копченым лососем и колечками красного лука. Кроме пиццы (и правда, отличной), отметим элегантную скромность интерьера, в котором лишенные декора светлые стены и брутальная стойка из бетона сочетаются с роскошным полом из наборного мрамора и мебелью ручной работы от петербургского дизайнера Александра Каныгина. Адрес: Владимирский пр., 3

«Косуля»

«Косуля» Закусочная в доме графа Гурьева на Караванной улице, открытая Анной Хмельницкой и Михаилом Шубиным – авторами кафе «Пир О.Г.И.», «Рюмочной в Бутылке» и бара «Залив». Ставка, как и в прежних проектах, сделана на ностальгическую атмосферу интеллигентной рюмочной (фирменные малиновка и хреновуха снова в деле!), но в этот раз гораздо больше внимания уделено еде. В «Косуле» подают блины со щучьей икрой, похмельные щи на крошеве и копченых ребрах, ладожского судака, бефстроганов на бородинском хлебе и гурьевскую кашу, которую по легенде граф Гурьев придумал как раз в доме, где расположена закусочная. Адрес: ул. Караванная, 24-26

Sreda

Sreda Кафе-бар с бруклинской пиццей и французскими терринами, который на улице Жуковского запустил шеф-повар Антон Осочников, отвечающий за гастрономию в половине заведений The Hat Group – Fiddler’s Green, «Анонимном обществе усердных дегустаторов», The Red Corner Pub. Пицу в американском стиле на пышном тесте делают со множеством начинок, но особое внимание советуем уделить мясным: бекон, колбасу, сыровяленую говядину делают на собственно производстве. Кроме пиццы в меню – свиной террин с куриной печенью, которую шеф сутки маринует в темном эле, а еще карпаччо с баклажанами и хумусом, спаржа с яйцом пашот и икрой трески, филе судака с киноа и сливочным соусом и фетучини с рагу из бычьих хвостов. Адрес: ул. Жуковского, 57

Lodka

Lodka Другое новое заведение на улице Жуковского – сифуд-бар Lodka со специализацией на блюдах из рыбы и морепродуктах, и в первую очередь – устрицах. Последних в меню сразу восемь видов в нескольких размерах – из России, Японии, Новой Зеландии и Намибии. В числе более основательных блюд – тартар из лосося с пряными огурцами, свежий тунец с арбузом и брынзой, соте из вонголе, марсельский сливочный суп, фаршированный лобстер «Термидор» и гребешки с кольраби и миндалем. Гордость заведения – гигантская аквасистема с живыми морепродуктами в центре зала. Сейчас в ней содержат лишь устриц и вонголе, но уже в сентябре к ним добавятся лобстеры, ежи и другие морские обитатели. Адрес: ул. Жуковского, 41

Nomo

Nomo Представительный ресторан на Итальянской улице, специализирующийся на блюдах из рыбы и морепродуктов. Кухней Nomo руководит Александр Поздняков (Ginza Project, Must). В меню он сделал ставку на авангардные сочетания продуктов: например, лосось здесь готовят с кольраби и трюфельный унаги, мидии – со сливками и горгонзолой, а креветки – с крыжовником. Интересен и раздел сладких блюд. В нем – домашнее мороженное и сорбеты, а также пять оригинальных десертов, каждый из которых посвящен одному из мировых океанов. Десерты – дело рук шефа-кондитера Юлии Фомичевой (Bona Capona, Must, Department 57). Она же отвечает за хлеб, который выпекают в ресторане и подают со взбитым маслом. Адрес: ул. Итальянская, 2

Panda Comanda

Panda Comanda Первое в городе заведение с тибетским стрит-фудом, которое на Невском проспекте запустил холдинг ZimaLeto Group. За кухню отвечает этнический тибетец Карма Шерпа, предки которого жили в регионе на границе Китая и Индии. Перед запуском проекта повар отправился в путешествие по Тибету, откуда и привез все рецепты. Теперь в Panda Comanda он подает пельмени момо, паровые булочки, спринг-роллы, суп тукпа, несколько вариантов лапши и риса, на выбор – с овощами, цыпленком или свининой, а на десерт — запечный в карамели банан. Адрес: Невский проспект, 84-86