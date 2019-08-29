В Петербурге откроется инклюзивное кафе «Огурцы» от создателей мастерских «Простые вещи»

Создатели инклюзивных мастерских «Простые вещи» открывают в Петербурге кафе «Огурцы», в котором люди с особенностями развития психики и интеллекта будут работать на равных с профессиональными поварами и бариста. В меню — завтраки, обеды и ужины, а также кофейные напитки.

«В «Простых вещах» людей с ментальными нарушениями принято называть особыми мастерами. За полтора года работы кулинарной мастерской особые мастера и повар Илья приготовили 350 вкусных и полезных обедов. А еще ребята готовят сладости, устраивают мастер-классы по приготовлению вафли «в пупырку», а волонтеры-бариста многих научили варить отличный кофе», — говорят создатели мастерских.

На работу в инклюзивное кафе примут 12 человек с особенностями ментального развития, которые ранее участвовали в кулинарных мастер-классах от «Простых вещей» — мастера уже сейчас готовы работать в настоящем кафе и «способны накормить толпу из ста человек», однако пока на перекусы в мастерские приходят не более тридцати.

Интерьер, меню и даже текстиль с нанесенными на него принтами полностью разрабатываются участниками мастерских «Простых вещей». За плечами будущих поваров успешное фестивальное прошлое и открытие мобильного кафе с вафлями и кофе в меню — и, по словам организаторов, «все получилось, все справились с рабочими задачами». «Мы готовы открыть полноценное кафе, где люди с особенностями развития психики и интеллекта смогут реализовать свой кулинарный потенциал, будут заниматься любимым делом и активно взаимодействовать с миром», — добавляют они.

Для того, чтобы осуществить задумку, ее авторы запустили сбор средств на краудфандинг-платформе «Планета» — всего необходимо собрать 860 тысяч рублей, однако за неполных два дня им уже удалось получить более 30 тысяч.

Инклюзивные мастерские «Простых вещей» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками.