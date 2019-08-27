На Жуковского открылся сифуд-бар Lodka c аквариумом на 2 тысячи моллюсков
На улице Жуковского, 41 запустился проект Lodka Seafood Oyster Bar. Заведение специализируется на блюдах из рыбы и морепродуктов, в первую очередь – на устрицах.
За кухню отвечает Иван Негутаров, до этого работавший под руководством Антона Абрезова в ресторане Gras x Madbaren. В меню – восемь видов устриц в нескольких размерах – из России, Японии, Новой Зеландии и Намибии (стоимость стартует от 120 рублей за штуку!), к которым рекомендуют брать малиновый уксус или один из четырех соусов, например, из сметаны со щучьей икрой или на основе манго и лайма. В числе более основательных блюд – тартар из лосося с пряными огурцами, свежий тунец с арбузом и брынзой, соте из вонголе, марсельский сливочный суп, фаршированный лобстер «Термидор» и гребешки с кольраби и миндалем.
Есть и небольшой раздел с мясными блюдами. В нем – тартар из говядины, бараньи язычки с кейлом и кострец с петрушкой и маринованными вешенками.
В барной карте – около 50 сортов вина, из которых 14 подают по бокалам. Также посетителям предлагают специальные шоты к устрицам, классические коктейли, пиво, сидры и крепкий алкоголь.
Над визуальным оформлением «Лодки» работала студия Bambook. Интерьер выдержан в сдержанных коричнево-серых тонах, ключевыми материалами стали дерево и металл. В ресторане два зала – бар на шесть посадочных мест и ресторан с открытой кухней на 26 мест. Шоу-стоппер барной зоны – большой аквариум с живыми морепродуктами. Сейчас в нем содержат устриц и вонголе, но уже в сентябре к ним добавятся лобстеры, ежи и другие морские обитатели.
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Lodka Seafood Oyster Bar
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