На Жуковского открылся сифуд-бар Lodka c аквариумом на 2 тысячи моллюсков

На улице Жуковского, 41 запустился проект Lodka Seafood Oyster Bar. Заведение специализируется на блюдах из рыбы и морепродуктов, в первую очередь – на устрицах.

За кухню отвечает Иван Негутаров, до этого работавший под руководством Антона Абрезова в ресторане Gras x Madbaren . В меню – восемь видов устриц в нескольких размерах – из России, Японии, Новой Зеландии и Намибии (стоимость стартует от 120 рублей за штуку!), к которым рекомендуют брать малиновый уксус или один из четырех соусов, например, из сметаны со щучьей икрой или на основе манго и лайма. В числе более основательных блюд – тартар из лосося с пряными огурцами, свежий тунец с арбузом и брынзой, соте из вонголе, марсельский сливочный суп, фаршированный лобстер «Термидор» и гребешки с кольраби и миндалем.

Есть и небольшой раздел с мясными блюдами. В нем – тартар из говядины, бараньи язычки с кейлом и кострец с петрушкой и маринованными вешенками.

В барной карте – около 50 сортов вина, из которых 14 подают по бокалам. Также посетителям предлагают специальные шоты к устрицам, классические коктейли, пиво, сидры и крепкий алкоголь.