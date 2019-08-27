На Владимирском проспекте в двух шагах улицы Рубинштейна заработала Pinsa Maestrello – проект итальянской пары Джулии Маэстрелло и Фабио Брессана, уже много лет живущих в Москве, а также шеф-повара Маттео Кастаньи из Рима. В 2017 году их первая пиццерия заработала на Покровке в Москве и произвела фурор – в с виду вполне рядовое заведение сразу начали выстраиваться очереди. Год назад команда открыла представительство на Даниловском рынке, а вот теперь – добралась до Петербурга.

Еда и напитки

Про фирменный продукт – пинсу – нужно знать следующее: это одна из разновидностей пиццы (популярная в регионе Лацио, и, как считается, существовавшая еще в Древнем Риме), готовят ее из смеси нескольких видов муки (в Maestrello – пшеничной, рисовой и соевой) и большого количества воды, а тесто перед выпеканием выдерживают не менее 72 часов. В результате – пинса получает хрустящую корочку и воздушную текстуру, как у римской пиццы на тонком тесте, но при этом остается многослойной и эластичной, как неаполитанская.

Меню кафе устроено максимально просто – в нем только пинса, два вида супа (луковый и томатный) и несколько сытных салатов в американском стиле: например, классический «Цезарь» (350 рублей), боул с бурым рисом, овощами и свежим тунцом (450 рублей) и овощной микс с итальянской заправкой (250 рублей).

А вот самой пинсы – больше 20 видов: есть классика, вроде фокаччи с розмарином (100 рублей), «Маргариты» (200 рублей), «Маринары» (250 рублей) или «Наполетаны» с анчоусами (350 рублей). Но куда интереснее пробовать авторские версии Маттео Кастаньи. Наш выбор – «Милки вэй» – версия пиццы «Четыре сыра» с моцареллой, рикоттой, рокфором и пармезаном, где терпкая сырная плоть сбалансирована медом и хлопьями миндаля (450 рублей), «Тартуфина» – где к классической начинке из шампиньонов добавляют пасту из черного трюфеля, а также «Нордика» – скандинавская версия блюда со сливочным сыром, копченым лососем и колечками красного лука (550 рублей).

По части напитков – все тоже просто: три вида пива (200-300 рублей), малиновый и яблочный сидры (250 рублей) и безалкогольные напитки – лимонады, морсы, чай и кофе. Вино будет, но позже, – лицензия должна появиться в сентябре.