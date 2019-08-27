Pinsa Maestrello: Римская пинса, покорившая Москву, теперь – в двух шагах от Невского
На Владимирском проспекте в двух шагах улицы Рубинштейна заработала Pinsa Maestrello – проект итальянской пары Джулии Маэстрелло и Фабио Брессана, уже много лет живущих в Москве, а также шеф-повара Маттео Кастаньи из Рима. В 2017 году их первая пиццерия заработала на Покровке в Москве и произвела фурор – в с виду вполне рядовое заведение сразу начали выстраиваться очереди. Год назад команда открыла представительство на Даниловском рынке, а вот теперь – добралась до Петербурга.
Еда и напитки
Про фирменный продукт – пинсу – нужно знать следующее: это одна из разновидностей пиццы (популярная в регионе Лацио, и, как считается, существовавшая еще в Древнем Риме), готовят ее из смеси нескольких видов муки (в Maestrello – пшеничной, рисовой и соевой) и большого количества воды, а тесто перед выпеканием выдерживают не менее 72 часов. В результате – пинса получает хрустящую корочку и воздушную текстуру, как у римской пиццы на тонком тесте, но при этом остается многослойной и эластичной, как неаполитанская.
Меню кафе устроено максимально просто – в нем только пинса, два вида супа (луковый и томатный) и несколько сытных салатов в американском стиле: например, классический «Цезарь» (350 рублей), боул с бурым рисом, овощами и свежим тунцом (450 рублей) и овощной микс с итальянской заправкой (250 рублей).
А вот самой пинсы – больше 20 видов: есть классика, вроде фокаччи с розмарином (100 рублей), «Маргариты» (200 рублей), «Маринары» (250 рублей) или «Наполетаны» с анчоусами (350 рублей). Но куда интереснее пробовать авторские версии Маттео Кастаньи. Наш выбор – «Милки вэй» – версия пиццы «Четыре сыра» с моцареллой, рикоттой, рокфором и пармезаном, где терпкая сырная плоть сбалансирована медом и хлопьями миндаля (450 рублей), «Тартуфина» – где к классической начинке из шампиньонов добавляют пасту из черного трюфеля, а также «Нордика» – скандинавская версия блюда со сливочным сыром, копченым лососем и колечками красного лука (550 рублей).
По части напитков – все тоже просто: три вида пива (200-300 рублей), малиновый и яблочный сидры (250 рублей) и безалкогольные напитки – лимонады, морсы, чай и кофе. Вино будет, но позже, – лицензия должна появиться в сентябре.
Интерьер
Единственный зал пиццерии (на входе – открытая кухня со стойкой, у которой нужно сделать заказ, в глубине и вдоль окон – столики) на первый взгляд кажется верхом аскетиpvf: стены светло-песочного цвета, отделанная бетоном барная стойка и простая мебель. Из украшений – лишь подвешенные к потолку лайтбоксы с надписью «Italian Fast Food». Но если приглядеться, становится ясно, что на дизайне здесь не экономили. В Maestrello уложили шикарный пол из итальянского наборного мрамора (поставки натурального камня – основной бизнес Фабио Брессана), а основательную мебель заказывали петербургскому дизайнеру Александру Каныгину.
До 8 сентября заведение работает в техническом режиме, на все меню действует скидка 15%.
Джулия Маэстрелло
Совладелица пиццерии
«С чем связан успех Pinsa Maestrello? Мне кажется, все дело в формате, он оказался актуальным для москвичей. Fast Casual — фастфуд с продуктами высокого качества — был чем-то новым.
Когда мы открыли первое кафе в Москве, то, конечно, работали там в основном сами. С открытием второй точки, я начала постоянно перемещаться между ними, чтобы лучше контролировать процесс. В Петербург тоже планирую постоянно приезжать. Здесь останется управляющий, а на некоторое время – и наш бренд-шеф Маттео».
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Pinsa Maestrello
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