В Ezo Izakaya, который работает в стиле Modern Japanese Cuisine, успешно воссоздают атмосферу японских пабов «на каждый день».

Во главе Ezo Izakaya стоят трое неисправимых фанатов Японии. Проектируя ресторан, команда вдохновлялась эстетикой общественных пространств периода расцвета японского функционализма: в интерьере использованы монолитный бетон, камень, грубая штукатурка, деревянные панели и открытые стальные балки перекрытий.

Барная карта EZO IZAKAYA составлена из японских образцов пива, крепких напитков и, конечно, большого количества разновидносте саке

На открытой кухне работает шеф-повар Мария Дементьева — она переосмысляет традиционные рецепты в стиле Modern Japanese Cuisine, поэтому в меню масса свободных инерпретаций классических блюд: например, тонкоцу рамен подают с трюфельной пастой и черным чесночным маслом, а лапшу удон — в домашнем соусе биск, сделанном на основе панцирей крабов и овощей. Морепродукты доставляют в Ezo Izakaya с рынков Токио и Осаки — устрицы, которые, кстати, отпускают по 290 рублей за штуку, и икра морского ежа уни приезжают прямо с модного Тоесу.

Александр Гроховский основатель Ezo: «Меня поражает, что не существует отрасли промышленности или ремесла, которыми японцы к концу XX века не овладели в совершенстве. Целеустремленность, перфекционизм, потребность ощущать гордость за свое дело, неважно, большое или малое, — сочетание этих качеств в Японии называется кодавари. В своей работе мы тоже стараемся проявлять скромность, настойчивость и исключительное внимание к деталям — основные составляющие кодавари».

Назар Коломиец управляющий Ezo: «Для меня Япония, в первую очередь, означает любовь и преданность своему делу. Там нет „стыдной“ работы, и неважно, моешь ли ты посуду или подметаешь улицу. В любом деле японцы стремятся к совершенству. Меня по-настоящему вдохновляет этот подход. Невозможно добиться чего-то в жизни, не став истинным фанатиком своего дела».

Мария Дементьева шеф-повар Ezo: «Эта страна вдохновляет меня своими традициями, людьми, которые хранят их, лаконичностью во всех ее проявлениях, отношением к продукту и, конечно, вкусом. Чистый вкус, форма и содержание. Япония для меня — это тонкая грань, баланс яркости и сдержанности».

В Ezo Izakaya для оформления интерьера разыскали советскую смальтовую мозаичную плитку, использовавшуюся для облицовки панельных многоэтажек, лампы-сатурны, освещавшие платформы московских станций метро около 40 лет назад, и коелгинский мрамор — также наследие подземки, но уже ленинградской. Кроме этого, в декоре — масса европейского антиквариата, среди которого — отреставрированные итальянские и немецкие стулья.