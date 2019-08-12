шеф-повар и совладелец Commons:

«Сразу после ухода из Gras у меня на некоторое время пропало желание работать в каком-либо ресторане – я выгорел. И решил сделать паузу. У меня оставалось довольно много контрактов, первые несколько месяцев я путешествовал по России, потом прошел кондитерский курс в International Culinary Center в Нью-Йорке. Позднее мне захотелось поглубже изучить хлеб, я поехал в Париж в Le Cordon Bleu на хлебный курс. Я увидел, как очень крутой пекарь месит тесто, и я мог задавать ему вопросы, которые мучали меня последний год, и он на них отвечал. После фестиваля Megustro американская школа Brightwater сделала мне предложение поработать у них несколько месяцев. Я решил усложнить себе жизнь и два дня в неделю – учился, а три – сам преподавал студентам. В общем до конца прошлого года – грыз гранит науки.

Чуть больше года назад во время гастролей в ресторане моего друга Тимура Абузярова в Москве, я познакомился с инвестором Александром Гусевым. В этот момент он как раз искал партнера и шеф-повара – хотел открыть ресторан. Мы пообщались, стали переписываться и довольно быстро поняли, что видение у нас в большинстве аспектов совпадает. Саша никогда не работал в ресторане, но у него широкий кругозор, он хорошо разбирается в вине и частый гость в ресторанах. В какой-то момент, мы решили, что проект должен базироваться на вине как главном продукте. Мне это нравится: у меня нет каких-то нереализованных амбиций в гастрономии, мне хочется просто делать комплексный, классный продукт для людей.

Другой аспект – мы назвали себя «кухней малых хозяйств»: во многом мы ориентируемся на те продукты, которые могут предложить фермеры. Здесь нет задачи использовать только фермерские продукты. Но мы хотим поддержать небольших производителей, которым сейчас объективно тяжело. За время подготовки я познакомился и поговорил со множеством людей, которые занимаются этим трудом, и понял, что между нами словно звуковой преобразователь. Есть фермерское комьюнити, которое активно общается между собой, и есть комьюнити ресторанов, тоже довольно сплоченное, но связей между этими сообществами никакой нет. Большинство фермеров не знают, что такое инстаграм, а мы не можем два шага сделать в сапогах, выбраться за пределы кольцевой дороги. Поэтому сейчас мы стараемся наладить эту связь, подружиться. Мы активно делимся контактами с другими рестораторами, и точно также ведут себя производители. Думаю, со временем мне вообще не нужно будет искать фермеров: они сами будут меня находить».