Александр Варданян и Йос Фрумкин – создатели кафе «Фартук» и бара Union – до сих пор отлично чувствовали настроение публики. Крохотный «Фартук» когда-то стал одним из первых в городе модных заведений на каждый день и важной вехой в процессе превращения улицы Рубинштейна в ресторанный кластер, бар Union – пионером новой волны диско-баров с танцами и расслабленными вечеринками. Новый проект команды – винный ресторан Animals – кажется, тоже может стать приметой времени. Причин для этого несколько. Во-первых, Animals окончательно закрепляют за Некрасова звание главное барной улицы (теперь есть повод пройти ее до конца – до Греческого проспекта). А еще полюбить заведение можно за яркий лаконичный интерьер (на контрасте с петербургской серостью!), свойскую атмосферу, хорошую винную карту и изобретательную еду.

Интерьер Ресторан расположился в знаменитом доме Бассейного товарищества на пересечение улицы Некрасова и Греческого проспекта в помещение с большими витринными окнами выходящими в зеленый двор (на следующий год команда обещает организовать рядом небольшую террасу). Дизайн ресторана, которым занималась Любовь Рогозина из бюро L.A.M. (The Hat, Union), во многом сработан на контрасте с брутальным экстерьером здания, напоминающим грандиозную каменную шкатулку. В первом зале разместили открытую барную стойку и винные шкафы. Стены и потолок сделали темно-серыми, кажется, специально, чтобы подчеркнуть яркость основного зала – выкрашенного в цвет охры, обставленного необычными креслами в духе ар-деко, диванами в колониальном стиле и украшенного живой зеленью и грандиозной инсталляцией из бумажных цветов под потолком. Как объясняют создатели, это не итоговая версия интерьера: на стенах со временем появятся собранные командой артефакты – африканские маски и раритетные постеры.

Еда и вино Кухню Animals возглавил молодой шеф Алексей Никитин («Фартук»). Как и само пространство, меню получилось необычным и, в известной степени, экспериментальным. С одной стороны, ресторан определенно претендует на то, чтобы занять свое место в гастрономическом кластере Кирочная – Виленский, с другой, как и когда-то в «Фартуке», основную ставку команда сделала на популярные блюда, понятные продукты и честный подход (никаких дегустационных порций – двух блюд здесь достаточно что наесться) . Совладельцы говорят, что при разработке концепции вдохновлялись средиземноморской кухней, но в реальности, этнических коннотаций в меню гораздо больше: в нем причудливо соединены специалиты ближневосточной, азиатской, южноамериканской и североевропейской кухни. Например, салат с запеченными кабачками подают с авокадо и ближневосточной тахини, жареных во фритюре мини-осьминогов – с мексиканским гуакамоле, готовят китайские спринг-роллы, японские пельмени гедза и индийские лепешки наан. Внимания заслуживают местные хиты – маринованный кейл с тонкими ломтиками ростбифа и запеченным перцем (450 рублей) и фаланга камчатского краба с биском и печеным яблоком (690 рублей). Очень хороша картошка фри со сбитым в пену крабовым биском и сыром пармезан (350 рублей), а также – буквально все блюда приготовленные на угольном гриле: осьминог с печеным картофелем и соусом бордолез (650 рублей), говяжья вырезка с медовым фенхелем (690 рублей) или капуста шпиц с копченой сметаной и чили-соусом (390 рублей). Что еще хорошо – барная карта. В ней – разнообразная (около 150 вариантов) и вполне демократичная подборка вин от сомелье Арсения Гордиенко («На Вина!» и «Винный склад») с разделами посвященными классике, органике и биодинамике, а также простым и питким сортам. Также есть – пиво, крепкий алкоголь, а еще коктейли и горячие алкогольные миксы от бартендера Union Алексея Голощапова. С коктейлями в Animals обошлись без излишних сантиментов: предлагают «Бурбон-облепиху», «Ром-ежевику» и «Пряный глинтвейн».

Теплый угорь с баклажанами и сливочным сыром – 490 рублей

Утиная ножка конфи – 390 рублей

Фаланга камчатского краба с биском и печеным яблоком – 690 рублей