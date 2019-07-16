Рядом с Московским вокзалом открылся панорамный ресторан «1880»

В Тележном переулке, 2 открылся видовой ресторан «1880». Новая гастро-локация расположилась на пятом этаже одноименного отеля, а ее интерьер сочетает в себе элементы ар-деко и mid-century modern. Основные цвета – зеленый, бежевый и холодное золото.

Атмосферу размеренности поддерживают мягкими и глубокими креслами, большими окнами и обилием зелени. Отдельного внимания заслуживают винтовая лестница, которая бы хорошо смотрелась в декорациях лурмановского «Великого Гэтсби», но почему-то оказалась в Петербурге, и огромная веранда с круговой панорамой, на которую особенно приятно выходить вечерами и любоваться городскими крышами.

В меню берут ориентир на идеалы slow-food движения и обыгрывают русскую и французскую классику. Гребешка сопровождают кислой антоновкой или кольраби, кострец — пюре из свежей петрушки, оленину — морковью, гречневый мусс заботливо укрывают вуалью из смородиновой пастилы. Красной нитью через все меню протянули щучью икру — в завтраках на драниках, вечером на тартаре.

Шефы видят свою миссию в том, чтобы не просто «кормить постояльцев отеля», но и стать идеальными спутниками как для москвичей, только сошедших с утреннего «Сапсана», так и для соседей-петербуржцев, выбирающих, где им поужинать в этот раз.



Тележный пер., 2

+7 (812) 770-18-80