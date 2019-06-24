На территории «Ленполиграфмаша» открывается нео-бистро «ФУТУРА»

Бистро занимает отдельное здание, которое выкрасили в черный цвет, интерьером занималась команда архитекторов из бюро RHIZOME. Вторжение в индустриальное пространство сделали минимальным и дополнили Скандинавией: светлая деревянная мебель, мягкие зоны черного и серого цвета.

«ФУТУРУ» на территории кластера «Ленполиграфмаш» придумали и открывают Илья Литвяк («Мечтатели«, GRÄS, О Bistro) и Дмитрий Рощин («КоКоКо»). Формат сочетает в себе кухню в стиле «нео» — поют оду восхищения сезонным продуктам — и пекарню.

На кухне чтят сезонность, отдают предпочтение локальным ингредиентам и серьезно отнеслись к производственной части: ферментация, маринование, мясная гастрономия, хлеб на закваске. Меню будут менять не по календарю, а исходя из качества продуктов, которые удастся достать. К открытию запланировали кефаль с жареным ромейном, редисом и щавелем, холодный борщ со свекольным квасом и пастрами, домашнюю рикотту с абрикосами и солеными лимонами. Берут на щит тренд на zero waste: отработанный кофейный жмых, например, превращают в мороженое.

Бар — дело рук Ирины Голубевой (в прошлом московский проект «Вода»), пока предлагают «алконады» — лимонады, в которых воду заменяют на пиво или сидр. В планах — заполнить винный шкаф и работа над бутилированными коктейлями, будут продавать порционно и предлагать забрать с собой. На кране крафтовое пиво, преимущественно российское. Зерно выбрали от Verle Coffee Roasters.

В тестовом режиме бистро заработает уже с 29 июня.

Набережная реки Карповки, д.5 к.36, территория кластера «Ленполиграфмаш»