На Кирочной рядом с урбан-фресками открылась новая кофейня «Парадная»
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@paradnayaspb
Создатели «Кофелософии» Антон Скрынник и Ирина Гавюк открыли на Кирочной, 7а новую specialty кофейню «Парадная».
Интерьер у нового заведения вышел весьма лаконичным, зато в кофейной карте полный набор от цитрусовых рафов до воронки и самого ходового в подобных локациях фильтра. Есть специальное предложение для любителей пробовать все и сразу – сет-визитка из трех позиций (эспрессо, капучино и V60) и всего за 350 руб.
«Главным летним явлением» команда называет свой «Сливочный персик». Обещают холод пломбира и нежность объятий с основой из персикового сока и сливок.
Голодными гости тоже не останутся: на стойке у бариста можно выбрать свою сторону в битве между хрустящими круассанами и мягкими эклерами. А кашу и сырники здесь делают целый день.
Арт-соседка «Парадной» и по совместительству фон для их фотографий в Instagram – галерея фресок урбаниста Олега Лукьянова – в последнее время все чаще мелькает в сториз и «отмеченном» петербургских блоггеров и любителей кофе.
Кофейня открыта с девяти утра до девяти вечера по будням и с десяти до десяти – по выходным.
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