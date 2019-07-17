На Кирочной рядом с урбан-фресками открылась новая кофейня «Парадная»

@paradnayaspb

Создатели «Кофелософии» Антон Скрынник и Ирина Гавюк открыли на Кирочной, 7а новую specialty кофейню «Парадная». Интерьер у нового заведения вышел весьма лаконичным, зато в кофейной карте полный набор от цитрусовых рафов до воронки и самого ходового в подобных локациях фильтра. Есть специальное предложение для любителей пробовать все и сразу – сет-визитка из трех позиций (эспрессо, капучино и V60) и всего за 350 руб. «Главным летним явлением» команда называет свой «Сливочный персик». Обещают холод пломбира и нежность объятий с основой из персикового сока и сливок.

Голодными гости тоже не останутся: на стойке у бариста можно выбрать свою сторону в битве между хрустящими круассанами и мягкими эклерами. А кашу и сырники здесь делают целый день. Арт-соседка «Парадной» и по совместительству фон для их фотографий в Instagram – галерея фресок урбаниста Олега Лукьянова – в последнее время все чаще мелькает в сториз и «отмеченном» петербургских блоггеров и любителей кофе. Кофейня открыта с девяти утра до девяти вечера по будням и с десяти до десяти – по выходным.