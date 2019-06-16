Все, что нужно есть на Василеостровском рынке

Василеостровский рынок заработал в тестовом режиме, расписание пока плавающее, часы работы нужно уточнять на сайте или на официальной странице в Instagram. Зато уже точно известны корнеры гастрономического пространства. Рассказываем о каждом.

Bổ Легендарный проект Bổ, к названию которого обязательно добавляют «с Даниловского», уже разросся по всем рынкам в Москве и впервые приехал в Петербург. Эти ребята собирают очередь за литровой миской Фо-Бо везде, где бы они ни находились. Щедрые порции, быстрая подача, рядом – развал с экзотическими фруктами, где можно купить все от манго до питахайи.

San Diego Мексиканская закусочная идеальное меню выстроила еще на Новой Голландии и повторила здесь. Определиться максимально легко: крутят сытные буррито по 400 г в порции, для менее голодных — тако и кесадилья, без теста — плато, погрызть — начос, похлебать — томатный суп. Каждая позиция может быть четырех видов: курица, свинина, говядина и веджи.



Вегетарианский бургер с дополнительной говяжьей котлетой

Бюро Первое кафе Артём Хватов, Евгений Иогансен и Пётр Лобанов открыли в 2013 году на улице Жуковского, а это уже шестая точка. В меню 6 бургеров, из них один с курицей, один веджи, остальные с говяжьей котлетой, но небанальными соусами — от ягодного варенья до арахисовой пасты. Выбирать булочку придется из трех вариантов, вместо привычных пяти, а противникам глютена, которые наловчились есть бургер в салатных листьях, не повезло – в сокращенное меню этот кейс не включили.



Crunchy ролл с тунцом

Нигири с лососем и авокадо

Subzero Subzero – пионер жанра «новая Япония» в Петербурге. Пять ребят, которые возродили тренд на рис и рыбу, открыв заведение на Рубинштейна. Есть суши и роллы – снова нескучно, хоть и занимают они от силы половину меню. Альтернативная часть – азиатские супы, боулы и закуски.

Easy Hummus Резиденты Севкабель Порта остров пока не покидают и открыли корнер на Василеостровском рынке. Ближневосточная кухня, которую мы пробовали миллион раз (шварма, хумус и фалафель), но лаваш тут аутентично именуют лафа, хумус делают 4 видов — с кедровыми орехами, курицей, матбухой и грибами, не забывают про овощи — запекают цветную капусту и баклажаны и обещают, что десертов станет больше.



Мортаделла и грибы

Pio Nero Итальянский корнер Pio Nero не отклоняется от классической линии: 6 видов пиццы, названия понятные, никакой самодеятельности – маргарита, пепперони, 4 сыра, парма и руккола, мортаделла и грибы, тунец и красный лук – и 3 традиционные пасты: качо-е-пепе, болоньезе, карбонара.



Новозеландские устрицы

Fisha Raw бар напротив итальянцев Pio Nero, и это соседство предвещает быть очень удачным. Fisha – единственный корнер в этой части рынка, кто получит алкогольную лицензию. А что за итальянская кухня без вина? Но ребята и сами не сплоховали: скоро запустят гриль, а пока в тестовом меню только новозеландские устрицы и суп чаудер. Хлеб с маслом за 100 рублей — не основная позиция, а обязательное дополнение к тому или другому.



Бао с уткой, пекинской капустой и соусом хойсин

Bao Mochi Концепция недвусмысленно зафиксирована в названии: китайские паровые булочки бао с разными начинками и японские пирожные моти. В основном кафе на Жуковского меню огромное, тогда как на рынке ассортимент пока небольшой – по 4 вида и того, и другого.



Crab soup, crab legs

Crab Meet Гастоэнтузиасты, накормившие крабом не одну тысячу человек на маркетах в Москве, остепенились, открыли сначала кафе на Никитской улице, затем переехали на Даниловский рынок, переименовали проект и вот крабы пришли сюда, на Василеостровский рынок. Все эти изменения не коснулись концепции — камчатский краб в разных видах и разных блюдах по доступной цене.

Indisco Когда говорят об Азии в разрезе кухни часто упускают из вида Индию, здесь не забыли, а сконцентрировались на трех составляющих: пряный вкус, многосоставное блюдо и демократичная цена. На выбор три сета: с курицей, бараниной и вегетарианский, в комплекте рис, лепешка, салат и соусы — райта, кисло-сладкий и мятный. Из напитков наливают ласси и масалу.



Брускетты с авокадо, лососем и крем-чизом с травами

Avocado Point Еще один московский проект, примелькавшиеся на маркетах и в фуд-пространствах, открыли поинт в Санкт-Петербурге. Чтят авокадо, исповедуют веру в гуакамоле и научат, как довести фрукт до зрелого состояния: положить с ним в крафтовый пакет яблоко или банан и подождать 2-3 дня. В меню салаты и брускетты и скоро будут завтраки (похоже, пока единственные на рынке).

Зеленый сад В Зеленом саду – веганская еда, привычные для всякого русского уха оливье и сельдь под шубой переосмысливают и нещадно замещают рыбу на водоросли, картошку и колбасу – на авокадо, заправляют кешью-майонезом, в шаверму заворчивают сейтан и грибы. Со сладостями не перебарщивают: конфеты ручной работы из кэроба, пара видов печенья и наполеон — все с приставкой healthy food.



Матча кекс с фисташками

Матча торт

Love you so matcha Кондитерская, где все зеленое, потому что матчу добавляют везде: в торты, кексы, чизкейки, брауни, печенье и даже в пирожное Павлова. Недостаточно? За 50 рублей добавят экстра-порцию порошка. По назначению, конечно, чай тоже используют, это целый матча бар – есть все, начиная от шотов, латте, аффогато и лимонадов, заканчивая авторскими милкшейками и смузи.

Ontap Небольшой крафтовый бар с пивной линейкой на кране в десять стилей и тремя видами сидра. Персонал за стойкой с легкостью ответит на любые вопросы и поспорит о вкусах, работают люди увлеченные – каждый сорт принципиально пробуют сами. Ассортимент предполагают частенько обновлять.



Брауни с пеканом, можжевеловый кекс

Mad Espresso team Mad Espresso team - обжарщики, фанатики и огромные профессионалы кофейного дела. Правильная кофейня новой волны расположилась у гастрономической части, но у нее отдельный вход. Готовят классику на зерне свежей обжарки и практикуют альтернативные методы заваривания.