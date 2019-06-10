На территории завода «Арсенал» откроется ресторан Grebeshki с новой концепцией Surf & Turf
На территории бывшего оружейного завода «Арсенал» на Арсенальной набережной скоро откроется ресторан Grebeshki. Заведение берет курс на северные морепродукты: рыбу, морских ежей и прочих обитателей будут возить из села Териберки Мурманской области.
Меню — дело рук Илья Васильев — будет выстроено в концепции surf & turf, которая предполагает сочетание морепродуктов и красного мяса в одной тарелке. Шефом заведения Павел Богрянов стажировался на юге Италии и в Перу, работал в столичных гостиницах Intercontinental и Kempinski, а в Петербурге — в гастробаре «О» и израильском бистро «Saviv». За бар отвечает Александр Герега — винная карта респектует органике и биодинамике.
Дизайном на площади 500 м² занимался Кирилл Черенков, индустриальное прошлое сбрасывать со счетов не стал и сохранил исторический кирпич, только выкрасил его в белый цвет, оставил на виду металлические конструкции и все это разбавил деревянными поверхностями и большим количеством растений. Пространство решил зонировать и разделил на магазин морепродуктов, ресторан, бар, отдельный зал с каминами и большой ивент-холл, где обещают проводить концерты.
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