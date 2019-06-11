На Гороховой улице открылась покетерия Oh, my bowl
На Гороховой улице, 51 начинающие рестораторы Анастасия Чернова и Андрей Югай открыли Oh, my bowl — калифорнийскую покетерию с боулами, смузи-боулами и матчей.
Ребята раньше занимались маркетингом и решились запустить кафе со своей любимой едой только после консультации с московским проектом Poke House. В интерьер вживили бульвар прямиком из Калифорнии: посреди зала выросли пальмы, правда розовые и голубые.
В меню (пока тестовом) — сытные поке боулы с крупой, овощами, мясом или рыбой (в каждой порции 60г белка!), смузи-боулы на основе фруктов и ягод с гранолой и орехами, питьевые смузи с зеленью и овощами. Скоро запустят конструктор и официально заявляют, что собрать можно будет более 1000 вариаций, а значит блюд хватит на 2,5 года и каждый день будет новый боул.
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