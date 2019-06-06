Московский проект Pinsa Maestrello откроется в Петербурге
Fast-casual пиццерия Pinsa Maestrello, в которой не первый год стоят в очереди москвичи, в июле откроется в центре Санкт-Петербурга. Проект – детище трех итальянцев: Джулии Маэстрелло, Фабио Брессана и Маттео Кастаньи.
Основное — больше 16-ти разновидностей римской пинсы практически с чем угодно: с лисичками, прошутто, артишоками, рикоттой, грецкими орехами, трюфелем, медом. В меню еще щедрые порции калифорнийских салатов и итальянские десерты.
Pinsa Maestrello откроется в двух шагах от Невского, на Владимирском проспекте. В заведении будет 40 посадочных мест и открытая кухня.
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