Василеостровский рынок в новом формате заработает с середины июня

Преобразование Василеостровского рынка в фуд-маркет практически завершилось. Зона гастрономических проектов, где расположились 16 ресторанных концепций из Санкт-Петербурга и Москвы, уже с 16 июня будет принимать гостей. Затем все лето будут открываться новые территории. Запуск главной части – продуктового рынка планируется ближе к концу лета, в самый разгар урожайного сезона. Центральная площадь – самостоятельная территория, где можно позавтракать, попробовать выпечку, купить бутылку вина или цветы. Позже на территории продуктового рынка откроется сыроварня и заработает сервис доставки продуктов.

Уже понятно, что курс взяли на лучших поставщиков, производителей и ресторанные концепции. Рассказываем о проектах, куда вы точно пойдете в первую очередь, а гастроэнтузиасты – как они приняли решение открываться на рынке.

Легендарный проект Bổ, к названию которого обязательно добавляют «с Даниловского», уже разросся по всем рынкам в Москве и впервые приедет в Петербург. Эти ребята собирают очередь за литровой миской Фо-Бо везде, где бы они ни находились. Щедрые порции, быстрая отдача, рядом – развал с экзотическими фруктами, где можно купить все от манго до питахайи.