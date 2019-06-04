Василеостровский рынок в новом формате заработает с середины июня
Преобразование Василеостровского рынка в фуд-маркет практически завершилось. Зона гастрономических проектов, где расположились 16 ресторанных концепций из Санкт-Петербурга и Москвы, уже с 16 июня будет принимать гостей. Затем все лето будут открываться новые территории. Запуск главной части – продуктового рынка планируется ближе к концу лета, в самый разгар урожайного сезона. Центральная площадь – самостоятельная территория, где можно позавтракать, попробовать выпечку, купить бутылку вина или цветы. Позже на территории продуктового рынка откроется сыроварня и заработает сервис доставки продуктов.
Уже понятно, что курс взяли на лучших поставщиков, производителей и ресторанные концепции. Рассказываем о проектах, куда вы точно пойдете в первую очередь, а гастроэнтузиасты – как они приняли решение открываться на рынке.
Легендарный проект Bổ, к названию которого обязательно добавляют «с Даниловского», уже разросся по всем рынкам в Москве и впервые приедет в Петербург. Эти ребята собирают очередь за литровой миской Фо-Бо везде, где бы они ни находились. Щедрые порции, быстрая отдача, рядом – развал с экзотическими фруктами, где можно купить все от манго до питахайи.
Алина Метелева
Bổ
«Жизнь Петербурга – явление совершенно самобытное. Сюда всегда тянуло и всегда хотелось стать ее частью. Потом неожиданно появились ребята с Василеостровского и позвали к себе. Нам понравились их отношение, видение и подход, а это по сути и определяет судьбу проекта. Думали недолго, согласились сразу».
Subzero – пионер жанра «новая Япония» в Петербурге. Пять ребят, которые возродили тренд на рис и рыбу, открыв заведение на Рубинштейна. Есть суши и роллы – снова нескучно, хоть и занимают они от силы половину меню. Альтернативная часть - азиатские супы, боулы и салаты.
Эдуард Лунин
Subzero
«Мы согласились на Василеостровский рынок по нескольким причинам: наблюдая за популярностью этого формата в Москве мы верим, что он будет интересен и в нашем Санкт-Петербурге и так как мы сами пока остановились с открытием проекта в столице, появилось время на еще один формат тут. Долго не думали, а согласились сразу. Мы не простили бы себе, если бы в таком проекте не было бы нас или появились аналоги».
Mad Espresso team - обжарщики, фанатики и огромные профессионалы кофейного дела. Правильная кофейня новой волны расположится у гастрономической части, но будет иметь отдельный вход. Готовят классику на зерне свежей обжарки и практикуют альтернативные методы заваривания.
Кристофер Спейрс
Mad Espresso Team
«Как любители уникальных проектов, мы ждали, когда в нашем городе появится рынок такого формата, объединяющий на одной площадке натуральные продукты и гастроэнтузиастов. Для нас большая радость представлять кофейную сцену Петербурга на Василеостровском рынке».
Все корнеры уже распределены, остался один свободный и неслучайно. Команда рынка его приберегла, чтобы найти особенного героя. Если вы давно вынашиваете супер-концепцию и уверены в качестве своего продукта, но не готовы потратить десятки миллионов рублей на открытие отдельного ресторана, вы можете сделать это в первом в Петербурге гастрономическом пространстве на территории исторического Василеостровского рынка. Будут отобраны 5 лучших идей, авторы, которых покажут свой продукт и проведут дегустации. Из них команда Василеостровского рынка вместе с редакцией «Собака.ru» выберет одну концепцию, которую и поставят на рынке! Присылайте свои проекты на почту arenda@vo-market.ru с пометкой «Новый герой» до 00.00 17 июня.
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