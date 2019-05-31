На Каменноостровском проспекте, 40 открылось заведение Pizzeria 1/6, где подают пиццу в нью-йоркском стиле — диаметром 45 сантиметров и порезанной на 6 кусочков. Реализовали «Маленький Манхэттен» влюбленный в Нью-Йорк ресторатор Виктор Мельков и шеф-повар TarTarbar Николай Зернаев.

Пиццу делают в Нью-Йоркском стиле диаметром 45 сантиметров и режут на 6 больших кусков. Обязательное условие традиционного перекуса вечно спешащих нью-йоркцев — одновременно хрустящая и мягкая корочка. Слайс нужно согнуть пополам, чтобы удобно было есть, как делают на родине концепции с начала ХХ века по сей день.

В меню 5 видов пиццы — Маргарита, Пепперони, Суприм, с беконом и шампиньонами и Веджи. К открытию «вне очереди» появилась гавайская пицца — с ананасами, ветчиной и халапеньо. Дополнительно можно добавить свежую селень. Цена за кусок от 99 до 159 рублей, за целую попросят до 890 рублей. Можно взять томатный суп и митболы из домашнего фарша в стакане. В барной карте можно найти бутылочную IPA, вайсбир, портер, темное из четырех сортов солода, а также безалкогольный лагер.

Здесь все про скорость — одноразовые приборы и бумажные тарелки, интерьер от дизайн-студии Paum, который поддерживает идею стритфуда на вынос. Pizzeria 1/6 работает ежедневно с 08:30 до 23:00. С открытия также подают завтрак — предлагают сэндвичи на американском хлебе и круассаны.