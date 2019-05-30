На Биржевом переулке открылось второе кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» — еще больше выпечки и шашлыки на углях

В Биржевом переулке, 4 открылось второе кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы». Теперь в меню еще больше выпечки, а уже совсем скоро на открытом воздухе начнут готовить шашлыки на углях.

В команде второго кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» — ресторатор Станислав Федулин («Pedro & Gomez у Ларисы» и ресторан Контора), Рината Умярова («Скотный двор», рюмочная «Рядом», «Бездельники») и повар Севиль Абасния («Чайный домик»). В меню можно найти классические блюда народов Центральной Азии с подачей на традиционной посуде, два вида чебуреков, с картофелем и мясом, мясные манты или с тыквой. Расширился и ассортимент выпечки — к сосискам в тесте и самсе добавились кутабы, мучное блюдо азербайджанской кухни, тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой.

Как рассказали «Собака.ru» рестораторы, главная задача новой точки на гастрономической карте Петербурга — вернуть Васильевскому острову демократичное и актуальное заведение на каждый день. Изменилась и концепция кафе. В отличии от заведения на Рубинштейна, 29, новые «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» получили большое помещение с полноценным звуком и проектором — сюда можно будет прийти на показы спортивных трансляций, лекции, поиграть в «Что? Где? Когда?», бир-понг и поучаствовать в турнире по виртуальному футболу.

Блюда узбекской кухни будут готовить в пицца-печи. В ближайших планах рестораторов — запустить проект «Шашлычки от Ларисы» во дворе на Биржевом переулке, где будут готовить классический шашлык на углях.

«Чебуреки и рюмочная у Ларисы» открыты с 12:00 до последнего клиента в будние дни, с 12:00 до 05:00 — в выходные. В уикенд с 23:00 за музыкальное сопровождение будут отвечать диджеи.

Напомним, ранее журналист и совладелец кафе-бара «Скотный Двор» Ринат Умяров вместе с Генадием Бажуковым и Александром Сабадырем запустили приложение «Сапсан» — мобильный гид о том, как развлекаться и куда ходить танцевать ил выпивать в двух столицах.