На Фонтанке открылось кафе «Гусары» — от создателей «Хачапури и вино» и BGL
На набережной реки Фонтанки, 40 открылось кафе «Гусары» — от создателей «Хачапури и вино» и BGL. Напитки и блюда вдохновлены рецептами из книг 19 века, но реализованы «без пафоса» — в меню акцент на закуски по демократичным ценам, горячие блюда и фирменные коктейли.
В меню супы, салаты, пельмени и горячее — буженина (420 рублей), котлеты из щуки (290 рублей), язык с печёной морковью (470 рублей), бефстроганов (490 рублей) и цветная капуста (270 рублей). Обширная барная карта с собственными коктейлями «Жизнь-морковка» (390 рублей), «Бедная Лиза» (320 рублей) и другими.
Акцент в «Гусарах» сделан на закуси — они представлены на блинчиках (бефстроганов, жульен, лосось тартар), на хлебе (вешанки с луком, лосось с творогом, печеночные начинки), а также закуски из мяса, различные овощи и соленья.
«Гусары» открыты с 9 утра до 2 ночи. В ближайших планах создателей включить в меню завтраки.
Морис Шакая
Специально для «Собака.ru»:
Гусары — это про шампанское, пунш и русскую кухню. Нам захотелось понять, что сейчас значит «русское кафе», возможно ли его создать в формате заведения на каждый день и как оно может выглядеть.
В итоге получилось то, что получилось. Помещение в бывшей арке на Фонтанке, 40, с видом на коней на Аничковом мосту, белыми стенами внутри, деревянным баром и антресолью. А еще есть сабля, которой иногда по настроению мы открываем бутылки шампанского. У нас все очень просто и по-настоящему: какой сейчас хотим видеть Россию, такой ее и транслируем через «Гусар».
Напитки и блюда вдохновлены рецептами из книг 19 века, однако реализованы без пафоса: закуски по 70 рублей, бокал шампанского за 100 рублей. Работать будем с 9 утра до 2 ночи.
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