На Фонтанке открылось кафе «Гусары» — от создателей «Хачапури и вино» и BGL

На набережной реки Фонтанки, 40 открылось кафе «Гусары» — от создателей «Хачапури и вино» и BGL. Напитки и блюда вдохновлены рецептами из книг 19 века, но реализованы «без пафоса» — в меню акцент на закуски по демократичным ценам, горячие блюда и фирменные коктейли.

В меню супы, салаты, пельмени и горячее — буженина (420 рублей), котлеты из щуки (290 рублей), язык с печёной морковью (470 рублей), бефстроганов (490 рублей) и цветная капуста (270 рублей). Обширная барная карта с собственными коктейлями «Жизнь-морковка» (390 рублей), «Бедная Лиза» (320 рублей) и другими.

Акцент в «Гусарах» сделан на закуси — они представлены на блинчиках (бефстроганов, жульен, лосось тартар), на хлебе (вешанки с луком, лосось с творогом, печеночные начинки), а также закуски из мяса, различные овощи и соленья.

«Гусары» открыты с 9 утра до 2 ночи. В ближайших планах создателей включить в меню завтраки.