На Петроградке открылся ресторан «Британика» — там подают завтраки весь день

В трех минутах от станции метро «Горьковская» на Малой Посадской, 4, открылся ресторан «Британика», в котором весь день подают завтраки — блинчики в винном соусе, три вида яичницы и каши.

Над блюдами в «Британике» работает Сергей Федоров. Одно из ключевых гастрономических сочетаний здесь — треска со свекольным пюре.

Средний чек здесь составляет 650 рублей. Кофе можно выпить за 120 рублей. А отдохнуть — как говорится, бесценно. Хозяева «Британики» — Юлия Столова и Роман Касимов ставили перед собой цель создать место, в котором будет просто приятно находиться без ощущения «ресторанной строгости». Здесь большие окна, пространство оформлено исключительно в светлых тонах — дизайн разрабатывала Sens Studio.

Примерно в июне в «Британике» появится и алкоголь. Коктейльная карта будет состоять исключительно из новых вкусов ( правда, секрет, кто именно ее разрабатывает, «Собака.ru» раскрыть не удалось).