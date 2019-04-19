Открылся ресторан русской кухни Le Courage, куда вы будете водить всех гостей города — и приходить сами!

Команда ресторана: Виктория Скачкова, Ольга Волдайкина и Мария Никонова

Будущее — женского пола: первыми рестораторами, въехавшими в недавно сданный сверхлюксовый жилой комплекс «Русский дом» в самом центре города, стали не магнаты рынка, а хозяйки гордой хинкальной Kazbegi Ольга Волдайкина и Виктория Скачкова. «Это все кураж, — объясняет Оля, — слово, которым на русском называют лихость, на исходном французском означает мужество: у нас есть и то, и другое». Тендер у собственников помещения команда выиграла у еще нескольких кандидатов — отборочные мероприятия заняли почти две недели.

Идея заведения была готова давно: ресторан на каждый день с русской кухней не в крестьянском или советском ключе, а в дворянском понимании — но не дворцовом, а в традициях, скажем, дома Ростовых или Облонских. Рецепты повар Мария Никонова из «Мама тута» и «Бекицера», для которой это первая должность шефа, высматривала в исторических изданиях: например, «Поварской книге известного кулинара Д. И. Бобринского» и сборнике «Горячие и холодные закуски и холодный буфет», составленном Елизаветой Львовой, двоюродной сестрой Алексея Толстого. По их инструкциям сделаны ланспик — выпаренный до желе бульон — для заливного с раковыми шейками, прозрачное куриное консоме, стерляжья уха с шампанским и кулебяка с лососиной и щавелем.

Борщ с хлебом и смальцем, 300 руб.

Оливье с копченой курой, языком и раковыми шейками под соусом кабуль, 350 руб.

Винегрет с копченым окунем, 280 руб.

Заливное с телячьим языком



Откушайте салат господина Оливье — в точности по завету автора он пикантно заправлен соусом кабуль из томатов, моркови и перца. Испробуйте буженину с горчичным мороженым — его специально для Le Courage делают крутые мороженщики из Popio, как и облепиховый лед или пломбир из топленых сливок с семенами льна. Дворянское собрание закрывайте бланманже с маком на десерт и пино нуаром из семигорского имения Сикоры. Басков переулок, 2

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