Гастромаркет, лекторий и общественный огород: заброшенные оранжереи Таврического сада сделают пространством для отдыха (дополнено)
Заброшенные оранжереи Таврического сада переделают в общественное пространство. Проект уже разработала Ginza Project. Реконструкцию проведут на участке с полуразрушенными постройками советского периода площадью 26 923 м2.
Здесь откроются зимний сад, концертный зал, детская площадка, киоски с едой и цветочный магазин.
Некоторые оранжереи станут образовательными: там откроются общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины. Разработчики запланировали и оранжерею-гастромаркет с фермерским рынком площадью 1415 м2.
Работает над проектом архитектор и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро. Он предложил увеличить высоту помещений за счет понижения уровня пола. А между оранжереями появляются переходы, по которым можно будет перемещаться между зданиями пространства.
На первые шаги осуществления идеи уйдет примерно полгода: «На данный момент у нас готова предконцепция проекта. Доработка функционального зонирования и архитектуры может занять 2-4 месяца. Далее мы планируем 3 очереди реализации. Первая – ремонт помещений существующего капитального здания 1970-х годов, находящегося на территории оранжерей. Этот этап может быть реализован быстро, всего за полгода. Для реализации двух последующих этапов понадобится чуть больше времени» — рассказал «Собака.ru» партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.
UPD: Проект был одобрен 22 апреля. Чиновники предоставят инвестору оранжереи на 35 лет: из них 21 месяц отведен на проектирование и за 34 месяца нужно провести реконструкцию. То есть, новое пространство заработает через пять лет.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге рядом с Таврическим садом появится новое общественное пространство «Оранжерея». Проект планируют реализовать в течение года. Его стоимость оценивают в 1 млрд рублей.
Пространство займет участок на углу Потемкинской и Шпалерной улиц, сейчас на нем расположены заброшенные постройки оранжереи советского периода. Действующую оранжерею Таврического сада, в которой сейчас работает выставочный павильон и кафе, новая постройка не затронет.
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