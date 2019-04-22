Гастромаркет, лекторий и общественный огород: заброшенные оранжереи Таврического сада сделают пространством для отдыха (дополнено)

Работает над проектом архитектор и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро. Он предложил увеличить высоту помещений за счет понижения уровня пола. А между оранжереями появляются переходы, по которым можно будет перемещаться между зданиями пространства.

На первые шаги осуществления идеи уйдет примерно полгода: «На данный момент у нас готова предконцепция проекта. Доработка функционального зонирования и архитектуры может занять 2-4 месяца. Далее мы планируем 3 очереди реализации. Первая – ремонт помещений существующего капитального здания 1970-х годов, находящегося на территории оранжерей. Этот этап может быть реализован быстро, всего за полгода. Для реализации двух последующих этапов понадобится чуть больше времени» — рассказал «Собака.ru» партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

UPD: Проект был одобрен 22 апреля. Чиновники предоставят инвестору оранжереи на 35 лет: из них 21 месяц отведен на проектирование и за 34 месяца нужно провести реконструкцию. То есть, новое пространство заработает через пять лет.