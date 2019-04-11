В «Севкабель Порту» откроется гараж-бар с коктейлями на кране от Сэма Коняхина
Команда автомобильной выставки OriginalMeet открывает в «Севкабель Порту» гараж-бар HОTRODDERS. Хотроддеры появились во времена «сухого закона» в США в 20-30-ые годы: тюнингованные автомобили они использовали для того, чтобы скрываться от полиции с багажником, полным контрабандного алкоголя. Случился настоящий бум хот-роддов, а гонщики, понятное дело, стали настоящими рок-звездами.
За коктейльную карту HОTRODDERS отвечает создатель спикизи-бара «Кабинет» и номинант премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» Сэм Коняхин. Поить будет газированными драфт-коктейлями: бармены заранее смешивают напитки, разливают в пивные кеги, откуда миксы через систему охлаждения поступают на краны и уже разливаются по бокалам.
В основе меню — «новая школа» хот-догов: копченый брискет, pull-pork и вегетарианские ингредиенты, булочки пекут сами, соуса и топинги — авторские. В планах разработать сезонное меню: к лету обещают гаспачо с крабом и вегетарианский свекольник с йогуртом.
По выходным и праздникам — вечеринки и мероприятия от партнеров Original Meet, рок и фанк диджей-сеты, живые концерты, пинг-понг турниры и показы скейт-видео. Для владельцев кастомизированных автомобилией и мотоциклов, кстати, в центральном дворе Севкабель Порта будет организована специальная парковка.
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