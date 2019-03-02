На улице Некрасова появился бар-бункер на случай апокалипсиса Hideout

На Некрасова, 36 в Петербурге открылся настоящий бункер — бар Hideout с постапокалиптическим настроением. Стилизованный под бункер с неоновой вентиляционной шахтой-пропеллерами, упавшими бутылками, «тенями» людей на стенах и облаченный в металлические плиты, которыми обиты поверхности бар позиционирует себя как убежище от ежедневного «апокалипсиса».

Бар открылся на месте легендарного заведения Holy Water, которые успели переехать на Большую Конюшенную и обосноваться в «Порту Севкабель». Hideout стал первым проектом петербургской крафтовой пивоварни Mookhomor Production, воплощением которого занимается Светлана Шаверина. Интерьер — в лучших традициях игры «Fallout» и фильма «Безумный Макс», основанных на идее мира после катастрофы.

Hideout позиционирует себя как питейное заведение с кухней-закусками — пиццей, тако, митболами. В кранах — более 150 сортов крафтового пива со всего мира.