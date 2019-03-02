На улице Некрасова появился бар-бункер на случай апокалипсиса Hideout
На Некрасова, 36 в Петербурге открылся настоящий бункер — бар Hideout с постапокалиптическим настроением. Стилизованный под бункер с неоновой вентиляционной шахтой-пропеллерами, упавшими бутылками, «тенями» людей на стенах и облаченный в металлические плиты, которыми обиты поверхности бар позиционирует себя как убежище от ежедневного «апокалипсиса».
Бар открылся на месте легендарного заведения Holy Water, которые успели переехать на Большую Конюшенную и обосноваться в «Порту Севкабель». Hideout стал первым проектом петербургской крафтовой пивоварни Mookhomor Production, воплощением которого занимается Светлана Шаверина. Интерьер — в лучших традициях игры «Fallout» и фильма «Безумный Макс», основанных на идее мира после катастрофы.
Hideout позиционирует себя как питейное заведение с кухней-закусками — пиццей, тако, митболами. В кранах — более 150 сортов крафтового пива со всего мира.
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Mookhomor Production представляет: Бар HIDEOUT – новое место, убежище от ежедневного «апокалипсиса». Адрес: ул. Некрасова, 36 Композиция "House Of Evil" принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Исполнитель: http://audionautix.com/ #hideoutbar_spb #craftbar #barspb #mookhomor_production
Напомним, в начале декабря стало известно, что реюнион бара Holy Water произойдет в «Порту Севкабель» — команда создателей заведения, позиционирующего себя пристанищем «музыки и содомии», открыла бар ХВ. Как рассказали организаторы, в интерьере заведения был сделан акцент на максимальное сохранение заводской эстетики. В помещении сохранены баракамеры, станки и механизмы, установлены световые инсталяции и акустическая система. А еще в конце года на Кожевенной линии появился музыкальный бар «Мачты». Раньше заведение располагалось в парке «Взморье»
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