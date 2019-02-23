В переулке Пирогова откроется винный бар «Небо и вино» — от команды «Цветочков» и «Сидрерии»

В переулке Пирогова, 18, на крыше особняка общества «Пальма», откроется винный бар «Небо и вино». Созданием открытия занимались команды баров «Цветочки», которые в конце прошлого года обосновались на улице Некрасова, и «Сидрерии». Гостей ожидает три зоны размещения и большая терраса — с панорамным видом на Исаакиевский.

Идея открыть «Небо и вино» принадлежит Дмитрию Миронову — совладельцу баров «Цветочки» и «Сидрерия». Разработкой винной карты занимается сомелье Юрий Кулаев из Wood Bar, а за кухню отвечает шеф-повар «Сидрерии» Дмитрий Погодин. В меню обещают простую еду, хорошо сочетающуюся с вином — тапасы, пиццу, пасту. Заведение заработает на месте кафе Solaris Lab, закрывшегося осенью прошлого года.

Оформление интерьера принадлежит студии Choice Interior Studio, а стиль заведения разрабатывает художник и дизайнер Оксана Девочкина. Как сообщает The-Village со ссылкой на представителей заведения, украшением бара станет мурал от московской художницы Кати Солодиной — площадью 60 квадратных метров. Средний чек обещает быть демократичным — 1000 рублей. Открытие «Небо и вино» запланировано на март этого года.