4 новых бара в Петербурге, где можно выпить и поговорить

6 февраля – всемирный день бармена, поздравляем всех причастных и называем четыре приличных новых места, которые мы полюбили за напитки и атмосферу. И да, о своих любимых местах пишите на eda@sobaka.ru, мы их обязательно проверим.



«Шисо Гимлет»

Коктейль «Литературный» – водка с лаймом и тысячелистником, джем яблоко-лаймовые листья, игристое вино, сухой вермут, шпинат

«Цветочки» В сентябре барный долгожитель на улице Рубинштейна закрылся и перезапустился на улице Некрасова в новом формате: днем здесь подают отличные бранчи (да, поздние завтраки, плавно перетекающие в обед, сервируют не только по выходным), вечером разливают как новые коктейли, так и хиты с улицы Рубинштейна. В числе последних – коктейль «Довлатов» (красный базилик, сычуаньский перец, водка, сахар, лимон и лед) – свое название он получил просто потому, что в доме 23 (адрес первых «Цветочков») жил Сергей Донатович. Ул. Некрасова, 17 Узнать подробнее

Stir Room от создателей Apotheke Bar Над баром Apotheke открылась тайная комната с еще более редкими напитками. Основу меню составляют пять коктейлей, которые обновляются каждый сезон. Все они приготовлены методом stir, то есть в смесительном стакане, а не в шейкере, поэтому за белковыми пенками надо спускаться вниз. Всего три стола, вход по резерву и лекции от бартендеров. Работают в пятницу и субботу с 22:00 до 03:00 Ул. Ломоносова 1 Узнать подробнее

Gypsies & Jews На улице Ломоносова, 14 на месте киоска с шавермой запустился бар под провокационным названием с водкой, игристым и пивом. На закуску отдают крутоны с паштетами, хумусом и форшмаком, а в особых случаях фирменные – с черной осетровой и 22-каратным сусальным золотом. Танцуют и разговаривают до утра. Ул. Ломоносова, 14 Узнать подробнее

«Третий круг» Новый бар на улице Некрасова назван так в честь того самого круга ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, где пребывают души обжор и гурманов. На стенах — портреты итальянского поэта и самый известный триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Мешают авторские коктейли и разливают натуральное вино по бокалам. Ул. Некрасова, 2 Узнать подробнее