Братья Березуцкие откроют в Петербурге два ресторана – один в Лахта Центре и Wine&Crab на Крестовском острове

Братья Березуцкие откроют ресторан современной русской кухни в Лахта центре. Шеф-повара победили в тендере на создание панорамного проекта. Как рассказал «Собака.ru» Иван Березуцкий, на это место с панорамным видом на весь город претендовали все именитые рестораторы, но выбрали именно их концепцию – ресторан современной русской кухни, основанный на использовании уникальных продуктов из каждого региона страны.

Часть продуктов для ресторана будут поставлять с собственной фермы Березуцких – это 50 гектаров земли в Калужской области. Здесь культивируют более 150 видов овощей, фруктов, ягод и трав; разводят рыбу и птицу; выращивают коров и нубийских коз для собственного производства сыра.

Залы будущего панорамного двухэтажного ресторана расположатся на 75 и 76 этажах Лахта Центра на высоте 315 и 319,2 метров соответственно. Название будущего ресторана пока неизвестно, а его открытие будет зависеть от запуска небоскреба, ориентировочно это произойдет в ноябре 2019 года.

Второй проект Wine & Crab запустят на Крестовском острове. Два ресторана с таким названием работают в Москве: в меню 11 видов краба, другие морепродукты, несколько видов мяса и винная карта с более чем 900 наименованиями.

Иван Березуцкий, шеф-повар PMI Bar в Петербурге, и его брат Сергей Березуцкий, бывший шеф-повар московского ресторана «Как есть», открыли в столице собственный ресторан Twins в 2014 году на Малой Бронной, а затем запустили флагманский проект Twins Garden на Страстном бульваре – их панорамный двухэтажный проект в самом центре столицы регулярно входит в список лучших ресторанов мира, в 2019 году он занял 72 место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.