На улице Рубинштейна открылся ресторан The Sizzle – 5 причин, по которым вам стоит туда зайти

На улице Рубинштейна заработал The Sizzle – ресторан европейской кухни с казахскими акцентами. Называем вам 7 причин, по которым туда стоит зайти.

На старт предлагают не только все эти важные для винных вечеров оливки, артишоки и сыры, но и, например, баурсаки – традиционное блюдо казахов, узбеков и других народов, которое готовят на праздники в большом количестве масла. В The Sizzle от жирных традиционных «пончиков» осталось только название, так как в условиях ресторана повторить это невозможно (и не нужно), но этот факт не делает их менее примечательными: хорошая альтернатива хлебу – булочки из нежного теста с добавлением овечьего сыра, которые идеально сочетаются с гуакомоле. Разламываете прямо руками, пока баурсаки горячие, и щедро черпаете закуской из авокадо.

Проблема заведений на главных туристических улицах города в том, что они раздражают местных клюквой, не очень соответствующей петербургским и гастрономическим реалиям города. В The Sizzle клюквы нет: здесь приятные интерьеры, легко дышится, наливают отличное вино, знают, что такое нормальный сервис и способны предложить небанальные блюда вам, а вашему иностранному партнеру, другу или инвестору – то, что ассоциируется с Traditional Russian Borscht.

5. Возможно, с гастролями в The Sizzle приедут Владимир Мухин и Анатолий Казаков

Проект запустил Гурген Басенцян – ресторатор из Астаны, открывший там несколько десятков ресторанов, а также филиал московского Selfie в партнерстве с ресторанной группой White Rabbit Family. На кухне орудует 28-летний Евгений Голов, который до The Sizzle работал в проектах Басенцяна в Казахстане. В меню на Рубинштейна собраны авторские разработки Голова и хиты из ресторанов в Астане, в том числе те, которые поставил Анатолий Казаков – шеф-повар московского Selfie (70-е место в престижном для индустрии списке The World's 50 Best Restaurants). Поговаривают, Казаков приедет с гастролями в Петербург уже в феврале.