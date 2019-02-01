На улице Рубинштейна открылся ресторан The Sizzle – 5 причин, по которым вам стоит туда зайти

На улице Рубинштейна заработал The Sizzle – ресторан европейской кухни с казахскими акцентами. Называем вам 7 причин, по которым туда стоит зайти.

1. Баурсаки На старт предлагают не только все эти важные для винных вечеров оливки, артишоки и сыры, но и, например, баурсаки – традиционное блюдо казахов, узбеков и других народов, которое готовят на праздники в большом количестве масла. В The Sizzle от жирных традиционных «пончиков» осталось только название, так как в условиях ресторана повторить это невозможно (и не нужно), но этот факт не делает их менее примечательными: хорошая альтернатива хлебу – булочки из нежного теста с добавлением овечьего сыра, которые идеально сочетаются с гуакомоле. Разламываете прямо руками, пока баурсаки горячие, и щедро черпаете закуской из авокадо.

2. Вяленая конина Обратите внимание на вяленую конину: этот «хамон» доставляют самолетами прямо из Казахстана, нарезают полупрозрачными слайсами и укладывают на хрусткий багет, сдобренный немного пряным томатным соусом.

3. Безупречная цветная капуста в муссе из пармезана с трюфельным маслом Охлажденная цветная капуста приятно похрустывает, к ней – мусс из пармезана и несколько капель трюфельного масла – идеальная закуска, которую удобно заказывать в стол.

3. Вторые лучшие в городе орешки со сгущенкой Первые уже традиционно в гастрономе при ресторане русской кухни «Банщики», эти же готовы с ними конкурировать. Секрет их приготовления в правильной вареной сгущенке – ее закупают в магазинах казахских продуктов и ничем не разбавляют. Не самый примечательный факт по законам маркетинга, но, дорогие читатели, самое важное – это вкус.

4. Сюда можно прийти с иностранцем, даже если вы ненавидите борщ Проблема заведений на главных туристических улицах города в том, что они раздражают местных клюквой, не очень соответствующей петербургским и гастрономическим реалиям города. В The Sizzle клюквы нет: здесь приятные интерьеры, легко дышится, наливают отличное вино, знают, что такое нормальный сервис и способны предложить небанальные блюда вам, а вашему иностранному партнеру, другу или инвестору – то, что ассоциируется с Traditional Russian Borscht.

Собственно, chef-s table, где в скором времени обещают предлагать авторские сеты гастролирующих шефов.

5. Возможно, с гастролями в The Sizzle приедут Владимир Мухин и Анатолий Казаков Проект запустил Гурген Басенцян – ресторатор из Астаны, открывший там несколько десятков ресторанов, а также филиал московского Selfie в партнерстве с ресторанной группой White Rabbit Family. На кухне орудует 28-летний Евгений Голов, который до The Sizzle работал в проектах Басенцяна в Казахстане. В меню на Рубинштейна собраны авторские разработки Голова и хиты из ресторанов в Астане, в том числе те, которые поставил Анатолий Казаков – шеф-повар московского Selfie (70-е место в престижном для индустрии списке The World's 50 Best Restaurants). Поговаривают, Казаков приедет с гастролями в Петербург уже в феврале. Ресторан The Sizzle Ул. Рубинштейна, 23 Узнать подробнее