На Суворовском проспекте заработало «Ой Ой Ой» кафе с завтраками и кофе
На Суворовском проспекте заработало кафе «Ой Ой Ой», где подают завтраки весь день, наливают классический кофе и устраивают квартирники по вечерам. В лаконичном меню —классическая глазунья и скрэмбл с различными начинками (220 рублей), несколько видов сэндвичей (190 рублей), тосты с маслом и джемом (100 рублей), домашняя гранола (180 рублей) и домашние сырники со сметаной и инжирным вареньем (150 рублей). Помимо классических кофейных позиций (эспрессо, американо, капучино, раф и так далее), отдают какао и чайные сборы.
Камерное кафе с посадкой на 7 человек запустила дизайнер Кира Гришина с помощью приятелей из проекта «Пиф-Паф». Все росписи и детали интерьера придумала Гришина, в портфолио которой дизайн магазина «Подписные издания» , круглый двор тюрьмы в «Новой Голландии», «Пиф-Паф» и другие.
По вечерам устраивают квартирники, за анонсами которых удобней всего следить через официальные аккаунты кафе в Facebook
В будущем планируют заваривать альтернативу, а в теплое время — открыть террасу.
|
Кафе «Ой Ой Ой»
Суворовский пр-т, 55
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.