На Суворовском проспекте заработало «Ой Ой Ой» кафе с завтраками и кофе

На Суворовском проспекте заработало кафе «Ой Ой Ой», где подают завтраки весь день, наливают классический кофе и устраивают квартирники по вечерам. В лаконичном меню —классическая глазунья и скрэмбл с различными начинками (220 рублей), несколько видов сэндвичей (190 рублей), тосты с маслом и джемом (100 рублей), домашняя гранола (180 рублей) и домашние сырники со сметаной и инжирным вареньем (150 рублей). Помимо классических кофейных позиций (эспрессо, американо, капучино, раф и так далее), отдают какао и чайные сборы.

Камерное кафе с посадкой на 7 человек запустила дизайнер Кира Гришина с помощью приятелей из проекта «Пиф-Паф». Все росписи и детали интерьера придумала Гришина, в портфолио которой дизайн магазина «Подписные издания» , круглый двор тюрьмы в «Новой Голландии», «Пиф-Паф» и другие.

По вечерам устраивают квартирники, за анонсами которых удобней всего следить через официальные аккаунты кафе в Facebook

В будущем планируют заваривать альтернативу, а в теплое время — открыть террасу.