Бар «Цветочки» открылся в 2012 году в доме, где жил писатель Сергей Довлатов. До бара в помещении находился магазин «Цветочки», название которого унаследовало питейное заведение.

Причина переезда – повышение арендной ставки практически в 2,5 раза. По словам совладельцы проекта Дмитрия Миронова, несмотря на то, что собственник помещения продлил договор аренды на три года, он уже заключил новый с другим заведением. Владелец помещения уведомил сотрудников о выселении за месяц.