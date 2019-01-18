Как изменился легендарный бар «Цветочки» после переезда на улицу Некрасова
Легендарного долгожителя улицы Рубинтшейна, бар «Цветочки», упаковали в коробки. Причина обидно банальная – высокая аренда. Откроются – не откроются, гадал весь город. И наконец! Официально заявляем: главная барная магистраль Петербурга теперь по (э)ту сторону Невского проспекта.
Возвращение локального мема «Довлатов»! Красный базилик с перуанским перцем, водка, сахар, лимон и лед – простак и любимец публики стал легендарным не за вкусовые характеристики (сочетания банальные), все дело в названии и в истории: его мешали в доме на Рубинштейна, где в коммуналке жил сам Сергей Донатович. Да, новые «Цветочки» вышли другими. И не совсем бар. И не совсем кафе. И никакого Довлатова (коктейль, конечно, оставили). Соседи в этом районе устоявшиеся: интеллигентно выпить – в «Хрониках» или в «Полторы комнаты», напиться облепиховой и закусить – в «Заливе», танцевать – в «Пирсе», изучать пиво и прусскую кухню – в Red Corner, пить коктейли под гитарные хиты – в Imbibe.
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Коктейль «Довлатов» — красный базилик, сычуаньский перец, лимонный сок, сахарный сироп и водка
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«Деревенский свиззл» — водка, херес олоросо на мандаринах, сироп мускат-макадемия, ферментированные ананасы
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«Шисо гимлет» — джин, кордиал шисо, кунжутное масло
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«Литературный» — водка, джем яблоко-лаймовые листья, игристое вино, сухой вермут, шпинат
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Десерт «Разбитые сердца» и коктейль «Полинезийский» — мартини, о-де-ви, пена из молочного улуна и фенхеля
В «Цветочках» решили не только наливать, но и подавать бранчи каждый день. Получилось на манер европейских бистро – супы и закуски внушительных порций с ломтем багета и горстью полезных листьев. Под освежающий «Шисо гимлет» на джине с кордиалом шисо (это японская мята, по вкусу – хвоя, елей и чабрец) и несколькими каплями плотного пахучего кунжутного масла (сначала пробуйте без него, затем – с ним, как завещает бартендер Владимир Николаев) выносят хрустящую бриошь с куриным паштетом, заключенным в сферу из белого какао-масла, и конфитюром из изюма. К коктейлю «Литературный» на игристом – приторный мусс из маракуйи в шоколадной глазури, выкрашенной в роковой алый соком малины, его подают в форме сердец – берете ложку, оправдываете название и локацию: в Петербурге – только «Разбитые сердца». Без стремлений в топы, с исключительными сегодня юмором, расслабленностью и любовью к людям: «Заткнись и пей», «Мао Цзедун», «Нефть», «Мяч Короля Артура» и «Мадам Бовари».
Новые «Цветочки» – пространство принятия, где нет снобизма и toxic vibes, брать томик Довлатова (лучше, конечно, «Компромисс»), подтягиваться к обеду под пальмы и цветы (живые и те, что на стенах, в виде росписи), потягивать простой, но отлично сочиненный коктейль, выбранный по названию, и хрустеть сладкой бриошью. Вечером – забегать на шоты, если повезет (в «Цветочках» битком с вечеринки открытия).
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Бартендер Иван Ляшук, Александр Плеханов, Владимир Николаев, Дмитрий Миронов
#эксклюзивэксклюзив
от Дарьи Гнашко
Идеолог и основатель «Цветочков» Дмитрий Миронов готовит к открытию винный бар «Небо и вино» в пространстве «Пальма». Панорамная терраса с видом на Исаакиевский собор и крыши Петербурга уже этой весной. Ждем.
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Бар «Цветочки»
Ул. Некрасова, 17
Бар «Цветочки» открылся в 2012 году в доме, где жил писатель Сергей Довлатов. До бара в помещении находился магазин «Цветочки», название которого унаследовало питейное заведение.
Причина переезда – повышение арендной ставки практически в 2,5 раза. По словам совладельцы проекта Дмитрия Миронова, несмотря на то, что собственник помещения продлил договор аренды на три года, он уже заключил новый с другим заведением. Владелец помещения уведомил сотрудников о выселении за месяц.
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