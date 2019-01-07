Команда El Copitas Bar открыла новый проект Paloma Cantina в центре Петербурга
-
Алексей Ермаков, Софья Лапина, Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук
Команда El Copitas Bar открыла новый латино-американский проект Paloma Cantina. Никакого спикизи, куда можно пройти только по брони, – получилась мексиканская кантина (столовая) с тако, буррито, мескалем и коктейлями на его основе от лучших бартендеров Петербурга, тех самых, кому удалось попасть в список The World's 50 Best Bars и занять в нем 39 место.
Получилась адаптированная для наших широт реплика на мексиканскую кухню в исполнении шеф-повара El Copitas Bar и ресторана «Бивен'ь» Алексея Ермакова в виде сочных тако со свининой и ананасом с ореховым соусом и веточкой кинзы чаще, чем три раза в неделю (только так можно попасть в El Copitas Bar – главный спот мескаля и начос в Петербурге). К позоле – густому мексиканскому супу из кукурузы, овощей и мяса и аналогу изрядно надоевшего рамена – подберут коктейль, сочиненный командой пока что единственного всемирно признанного бара города. Флагманский коктейль Paloma нескольких видов, в том числе безалкогольный.
Интерьрами занимались сами: собирали и находили необходимую посуду и мебель и заказывали одежду для персонала с фирменным символом – голубкой (именно так переводится paloma с испанского). Ее же – светящуюся – поместили на одну из стен.
Пока что Paloma Cantina работает в техническом режиме с 17:00, часть деталей не приехала и вместо них поместили листы формата A4 с надписями: «Здесь будет стильное меню» или, например, «Здесь будет светильник».
В будущем обещают открываться с утра и сервировать завтраки.
-
Paloma Classico
Артем Перук
Бартендер и совладелец El Copitas Bar
«Почему Paloma Cantina? Во-первых, это песня («La Paloma»), чуть ли не самая известная в мире. Во-вторых, это голубка – символ мира и гостеприимства. А еще очень крутой коктейль на основе текилы с газировкой и соком грейпфрута – он станет нашим флагманским напитком. В Мексике cantina – коммунальное сборище, по атмосфере напоминает английский паб, то есть то место, где все свободно общаются и хорошо проводят время. Нам стало мало El Copitas Bar, мы хотим донести, что Мексика – это не только коктейли, но еще и достойная кухня. И если в наш бар на Колокольной улице можно попасть только в определенное время по предварительной брони, то Paloma Cantina в скором времени будет работать каждый день с самого утра. Шефом станет наш Алексей Ермаков. Планируем подавать буррито, тако, севиче, десерты и несколько видов супов, и мы уверены, что наш позоле из кукурузы и мяса вытеснит надоевший рамен. Из напитков – мескаль, коктейли на его основе и пиво. Четыре года назад мы запускали флешмоб под хэштегом #onemonthonemillionrublesonebar, а месяц назад запустили #onemonthonemillioonroublesonecantina и смогли открыться вовремя. Следите за новостями в нашем Instagram @paloma.cantina».
Фото: Полина Майская
|
Paloma Cantina
Ул. Садовая, 8
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.