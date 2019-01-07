Команда El Copitas Bar открыла новый проект Paloma Cantina в центре Петербурга

Команда El Copitas Bar открыла новый латино-американский проект Paloma Cantina . Никакого спикизи, куда можно пройти только по брони, – получилась мексиканская кантина (столовая) с тако, буррито, мескалем и коктейлями на его основе от лучших бартендеров Петербурга, тех самых, кому удалось попасть в список The World's 50 Best Bars и занять в нем 39 место .

Получилась адаптированная для наших широт реплика на мексиканскую кухню в исполнении шеф-повара El Copitas Bar и ресторана «Бивен'ь» Алексея Ермакова в виде сочных тако со свининой и ананасом с ореховым соусом и веточкой кинзы чаще, чем три раза в неделю (только так можно попасть в El Copitas Bar – главный спот мескаля и начос в Петербурге). К позоле – густому мексиканскому супу из кукурузы, овощей и мяса и аналогу изрядно надоевшего рамена – подберут коктейль, сочиненный командой пока что единственного всемирно признанного бара города. Флагманский коктейль Paloma нескольких видов, в том числе безалкогольный.

Интерьрами занимались сами: собирали и находили необходимую посуду и мебель и заказывали одежду для персонала с фирменным символом – голубкой (именно так переводится paloma с испанского). Ее же – светящуюся – поместили на одну из стен.

Пока что Paloma Cantina работает в техническом режиме с 17:00, часть деталей не приехала и вместо них поместили листы формата A4 с надписями: «Здесь будет стильное меню» или, например, «Здесь будет светильник».

В будущем обещают открываться с утра и сервировать завтраки.