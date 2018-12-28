Cake&breakfast закрылось на Кирочной улице и перезапустилось на Малой Морской

Cake&breakfast, в котором впервые в Петербурге начали подавать завтраки весь день, закрылось на Кирочной улице и перезапустилось на Малой Морской. Концепция осталась прежней: завтраки весь день и десерты собственного приготовления.

Юлия Михайлова, совладелица

«Нам пришлось съехать одним днем из-за проблема с арендой. Параллельно мы готовили кафе на Малой Морской, 5. С той же концепцией — завтраки в течении дня и своей кондитерской. Здесь меню завтраков чуть иное, чем на Кирочной, но все ключевые блюда остались — домашние сырники, пахоты, каши и английский завтрак. И как и всегда, у нас будет много витринных десертов: тарталетки, эклеры, капкейки, «Наполеон», «Павлова», медовик и домашние ириски. Но на Чернышевскую мы хотим вернуться и уже ищем помещение».