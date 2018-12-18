Гид: 6 лучших ресторанов и кафе в Центральной Финляндии

Ресторан Näsinneula

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Ужин на самой высокой башне Скандинавии (120 метров!), которая ко всему прочему вращается вокруг своей оси? Да, пожалуйста! Встречайте, ресторан Näsinneula, в котором мечтают получить предложение руки и сердца практически все девушки Финляндии (и мы их понимаем!). Построенный в 1971 году как смотровая площадка, Näsinneula превращался и в роллердром с дискотекой, и в туристическое кафе, и в заведение с танцовщицами варьете, лишь в 1997 году став гастроместом с локальной кухней. Причем рос и развивался ресторан вместе со своим шеф-поваром Эвой Кокко: она проработала на башне Näsinneula всю свою жизнь, начав карьеру с позиции продавца хот-догов, а теперь отбирает лучшую спаржу, сморчки, клубнику, раков и икру ряпушки из озер Näsijärvi, «складывая» их в блюда-арт-объекты. За дегустацией в сопровождении высококлассных вин, которые подаются в австрийском стекле фирмы Riedel, не замечаешь головокружительного путешествия с видом на весь Тампере — 1 круг Näsinneula совершает за 45 минут.