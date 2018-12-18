Гид: 6 лучших ресторанов и кафе в Центральной Финляндии
Если Петербург — гастрономическая столица России, то город Тампере — Финляндии. «Собака.ru» совместно с Visit Finland объехала места с самыми вкусными блюдами и интересной концепцией и рассказывает, куда можно (нужно!) отправиться на грядущие зимние праздники.
Ресторан Periscope
Ресторан Periscope, открытый одним из известнейших шеф-поваров Финляндии и владельцем Кулинарного института в Хельсинки Арто Растасом, сделан в форме оптического прибора. И действует по тому же принципу: с двухэтажного заведения, включающего в себя просторный зал, лаунж-бар и террасу, видно весь индустриальный и озелененный Тампере. Взгляд от фантастического (мы не преувеличиваем!) городского пейзажа могут отвести лишь «инстаграммные» блюда с миксом тыквы, сыра и меда или пастернака, макадамии и эстрагона, которые разделяются между всеми гостями. Periscope поддерживает популярную в Северных странах концепцию social eating, которая позволяет посетителям пробовать и обсуждать меню, приправленное австрийским розе, немецким блан де нуар и словацким рислингом.
Пышечная Пююникки
Несмотря на стремительно появляющиеся и развивающиеся заведения, одним из популярнейших мест в Тампере остается пышечная Пююникки. Она расположена на первом этаже одноименной смотровой башни, которая стоит на самой высокой ледниковой гряде в мире — в окружении лесов, озер и бесконечно прибывающих в «место силы» местных жителей и туристов. По утрам в Пююникки довольно тихо: это лучшее время, чтобы прогуляться по окрестностям, увидеть город с высоты птичьего полета и, конечно, попробовать пышки с кардамоном, приготовленные по секретному рецепту 30-летней давности. Соперничать с ними могут разве что пышки с Большой Конюшенной в Петербурге, но только лишь с бонусом в виде двойного кофе.
Ресторан и сауна Kuuma
Ресторан Kuuma — еще одно заведение в концепции social eating, но в отличие от других гастромест Центральной Финляндии общение и еду здесь совмещают с сауной. Одно из просторных помещений двухэтажной Kuuma занимают традиционная парная и парная на дровах, которые отделены от лаунж-зоны и имеют выход к бассейну на воде. Деревянные структуры для ресторана-сауны придумало агентство Honka во главе с Янне Канте, за интерьер отвечала Яна Экман из Visionary Design, а кухню разрабатывали Ээро Мякеля и Сара Ле Фонтейн, соединившие вкусы северных специалитетов и нетрадиционных для Финляндии ингредиентов. Копченая морковь здесь приправлена соусом барбекю, а нежнейшие телячьи щечки подаются в цветочном обрамлении, при этом к каждому из блюд предлагается определенное вино — ценой от 29 до 80 евро за бутылку.
Ресторан Gösta при художественном музее
В часе езды от Тампере находится город Мянтта, который ежегодно собирает главных гастро-гуру на фестиваль Food & Art в ресторане при художественном музее Gösta: обладатели «звезд Мишлен», кулинары-женщины и молодые повара Сан-Пеллегрино обмениваются опытом и кормят купивших билеты посетителей. В обычные дни для гостей ресторана работает председатель Академии «Шеф года в Финляндии» и многократный лауреат международных конкурсов Хенри Тикканен, который меняет меню четыре раза в год согласно временам года и продуктам, которые можно достать в близлежащих окрестностях. Локальная еда, как и пища без глютена и лактозы, — главный принцип большинства заведений Центральной Финляндии, но у Gösta она еще и связана с проходящими в музее выставками. «Еда — это еда, искусство — это искусство, но здорово, когда получается их совместить», — рассказывал «Собака.ru» Хенри Тикканен, подавая гастрономические арт-сеты из креветок, трески, мраморной говядины и сорбета в качестве десерта.
Рынок Kauppahalli
Главные продукты финского фуд-прома можно купить на центральном (старейшем!) рынке Кауппахалли в Тампере. Но местные жители приходят туда не только за куриными крылышками, кровяной колбасой и шоколадом фирмы Fazer, но и ради вкусных и недорогих обедов в домашних ресторанчиках. Одним из самых популярных среди них является 4 Vuodenaikaa, вошедший в гид White Guide Nordic-2017 и предлагающий традиционные блюда на французский манер. Классический выбор из меню — жареная рыба с голландским соусом и картофельным пюре, которая подается в сопровождении рислинга из обширной винной карты.
Ресторан Näsinneula
sarkanniemi.fi/category/restaurant-nasinneula
Ужин на самой высокой башне Скандинавии (120 метров!), которая ко всему прочему вращается вокруг своей оси? Да, пожалуйста! Встречайте, ресторан Näsinneula, в котором мечтают получить предложение руки и сердца практически все девушки Финляндии (и мы их понимаем!). Построенный в 1971 году как смотровая площадка, Näsinneula превращался и в роллердром с дискотекой, и в туристическое кафе, и в заведение с танцовщицами варьете, лишь в 1997 году став гастроместом с локальной кухней. Причем рос и развивался ресторан вместе со своим шеф-поваром Эвой Кокко: она проработала на башне Näsinneula всю свою жизнь, начав карьеру с позиции продавца хот-догов, а теперь отбирает лучшую спаржу, сморчки, клубнику, раков и икру ряпушки из озер Näsijärvi, «складывая» их в блюда-арт-объекты. За дегустацией в сопровождении высококлассных вин, которые подаются в австрийском стекле фирмы Riedel, не замечаешь головокружительного путешествия с видом на весь Тампере — 1 круг Näsinneula совершает за 45 минут.
Благодарим за помощь в организации поездки совет по Туризму Финляндии Visit Finland
Фото: Visit Tampere
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