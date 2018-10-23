В Петербурге появилась кофейня Sokol Coffee, где на стаканчиках рисуют портреты посетителей

В Волынском переулке, 4, недалеко от ДЛТ, открылась кофейня сети Sokol Coffee, в которой на стаканчиках рисуют портреты посетителей. Название Sokol заведение получило от фамилии его основателя — 22-летнего бизнесмена Александра Соколовского.

Его вдохновила история успеха американской сети Starbucks, в кофейнях которого первыми начали писать имена посетителей на стаканчиках. Александр Соколовский предложил пойти дальше и начать рисовать самих гостей кофейни. Для этого он нанял студентов художественных академий и институтов. В одном кафе работает около 10 специалистов, работающих в разных стилях.