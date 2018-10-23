В Петербурге появилась кофейня Sokol Coffee, где на стаканчиках рисуют портреты посетителей
В Волынском переулке, 4, недалеко от ДЛТ, открылась кофейня сети Sokol Coffee, в которой на стаканчиках рисуют портреты посетителей. Название Sokol заведение получило от фамилии его основателя — 22-летнего бизнесмена Александра Соколовского.
Его вдохновила история успеха американской сети Starbucks, в кофейнях которого первыми начали писать имена посетителей на стаканчиках. Александр Соколовский предложил пойти дальше и начать рисовать самих гостей кофейни. Для этого он нанял студентов художественных академий и институтов. В одном кафе работает около 10 специалистов, работающих в разных стилях.
По этой причине, как отмечает владелец заведения, многие приходят повторно — чтобы получить другой вариант портрета, а благодаря тому, что клиенты часто выкладывают необычные стаканчики с кофе в Instagram, аккаунт кофейни за сравнительно короткий срок набрал уже больше 8 тысяч подписчиков.
Ожидается, что вторая кофейня откроется в ближайшее время на Васильевском острове, а в планах Соколовского — создание целой франшизы.
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