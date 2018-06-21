Посмотрите, как выглядит «Угрюмочная» — первый бар для грустных в Петербурге
В Петербурге открылся первый бар для грустных, где печаль и плохое настроению поощряют коктейлями «Маяковский» в пистолете и «Джоплин» в шприце. Если гость заплачет — напиток идет за счет заведения.
На улице Рубинштейна, Георгий Фарбесс, Оксана Василенко и Роберт Малазони открыли камерный бар для грустных, который называется «Угрюмочная». Это первое в мире место, где плохое настроение, печаль и слезы поощряются: если гость заревет, ему полагается коктейль от заведения.
«Алкоголь провоцирует душевные беседы, а в Петербурге достаточно сложно найти место, которое бы подходило под такую обстановку. Либо это клуб, либо шумный бар, если приличный, то чаще всего забит. Название для такой концепции витало давно, оно появилось еще задолго до реализации проекта: 5 лет назад мой друг Иван Чемлев пошутил, что если у него будут деньги, то он откроет бар «Угрюмочная». Время прошло — бар открылся. Сейчас в меню есть коктейль имени Ивана, как дань автору названия заведения» — рассказывает Георгий Фарбесс.
Посетителей вгоняют в грустную атмосферу прямо со входа в бар: приветствуют поминальным шотом с куском черного хлеба и солью. Главная задача, как формулируют сами владельцы заведения, состоит в том, чтобы оставить за порогом «Угрюмочной» праздное настроение.
Интерьером заведения занималась начинающий дизайнер Ксения Байшева: темные стены, неяркое, отдающее желтизной освещение — сплошное угнетение, одним словом. На потолке красуются десятки подвешенных рюмок, на стене висит плакательная жилетка, также установлен стационарный телефон поддержки, где в голосовом меню можно выбрать имеющуюся проблему, например, конфликт с начальством, и получить совет по ее решению.
Бармены в заведении проходили психологические консультации, как вести себя с гостями разной степени депрессии и опьянения. Кроме того у каждого работника «Угрюмочной» есть специальная инструкция, которая помогает ориентироваться, когда гостя необходимо утешить, а когда — дать возможность нагруститься вдоволь.
В меню — домашние настойки по 150 рублей или же сет шотов для двоих «Мортал комбат» с закусками вроде фисташек, огурцов и оливок, которые подают в черной пепельнице. Также разработано 8 оригинальных рецептов коктейлей, самые популярные из которых — «Профурсетка» с печеньем и йогуртом, «Черная кошка» с черной водкой, коктейль «Маяковский», который подают в пистолете, и «Джоплин» в шприце.
Текст: Софья Зима
Фото: Петр Гусев
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