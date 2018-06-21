На улице Рубинштейна, Георгий Фарбесс, Оксана Василенко и Роберт Малазони открыли камерный бар для грустных, который называется «Угрюмочная». Это первое в мире место, где плохое настроение, печаль и слезы поощряются: если гость заревет, ему полагается коктейль от заведения.

«Алкоголь провоцирует душевные беседы, а в Петербурге достаточно сложно найти место, которое бы подходило под такую обстановку. Либо это клуб, либо шумный бар, если приличный, то чаще всего забит. Название для такой концепции витало давно, оно появилось еще задолго до реализации проекта: 5 лет назад мой друг Иван Чемлев пошутил, что если у него будут деньги, то он откроет бар «Угрюмочная». Время прошло — бар открылся. Сейчас в меню есть коктейль имени Ивана, как дань автору названия заведения» — рассказывает Георгий Фарбесс.