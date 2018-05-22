Открытие: ресторан Уиллиама Ламберти Shana на Караванной

Высокий сезон начался — в город нахлынули иностранцы. Главный идеолог Shana на Караванной — итальянец Уиллиам Ламберти, известный гастрономической Москве по ресторанам «Уголек», Uilliam's, Montifiori. В проекте принимают участие двое старинных друзей Ламберти — Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит, владельцы ресторана David & Yosef Downtown в солнечном Тель-Авиве.

В антураже изысканный кэжуал: свет из многих окон играет на красиво состарившейся патине и неприлично голубых диванах. На спинках стульев поселилась фауна с зайцами и барашками, подоконники оделись в фешенебельный мрамор. На повестке живописные вкусы Средиземноморья, усиленные тельавивским колоритом. Авторы меню — трое парней, у которых страсть к готовке течет в крови: получилась харизматичная еда в кубе. В каждой тарелке — вкусы если не новые для Петербурга, то увиденные под сильно новым ракурсом.