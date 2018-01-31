Ресторан Birch — главное открытие начала 2018 года (и наша любовь!)

Историю самых амбициозных людей ресторанной индустрии Петербурга на начало 2018 года точно ждет экранизация, и вот ее синопсис. Молодые повара Арслан Бердиев, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов трудятся на кухнях петербургских пятизвездочных отелей, а Мурад Бердиев — в Дашогузе, на севере Туркменистана.

Решив объединиться, два брата-туркмена, украинка и бурят все свои скромные капиталы до последнего рубля рискуют инвестировать в собственный ресторан, назвав его в честь символа России — березы. Место для заведения они выбирают не где-нибудь, а напротив гастробара Дмитрия Блинова Duo, в фан-клубе которого состоит пол-Петербурга. Интерьер заказывают DA Architects — бюро настолько популярному, что только за последний год открылось пятнадцать ресторанов с их дизайном.

Ресторан открывает двери в конце декабря, когда горожане уже разъехались на праздники, но происходит чудо: вокруг Birch начинают водить хороводы верховные гастрономические критики и заслуженные фуди, а слава местных брискета и татаки приводит к тому, что желающих их попробовать так много, что стол необходимо бронировать сильно заранее. Казалось бы, хеппи-энд, но ведь это только начало — ждите сериал!