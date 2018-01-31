Ресторан Birch — главное открытие начала 2018 года (и наша любовь!)
Мы проверяли их месяц: ходили как на работу, попробовали все из меню, каждый раз отмечая, что забронировать стол становится сложнее и сложнее. Наконец, мы с уверенностью можем рекомендовать вам Birch — особенно эти пять блюд. Осторожно, эти брискет и татаки вызывают привыкание!
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Александр Санжимитупов, Арслан Бердиев, Татьяна Крякунова и Мурад Бердиев, брат Арслана.
Историю самых амбициозных людей ресторанной индустрии Петербурга на начало 2018 года точно ждет экранизация, и вот ее синопсис. Молодые повара Арслан Бердиев, Татьяна Крякунова и Александр Санжимитупов трудятся на кухнях петербургских пятизвездочных отелей, а Мурад Бердиев — в Дашогузе, на севере Туркменистана.
Решив объединиться, два брата-туркмена, украинка и бурят все свои скромные капиталы до последнего рубля рискуют инвестировать в собственный ресторан, назвав его в честь символа России — березы. Место для заведения они выбирают не где-нибудь, а напротив гастробара Дмитрия Блинова Duo, в фан-клубе которого состоит пол-Петербурга. Интерьер заказывают DA Architects — бюро настолько популярному, что только за последний год открылось пятнадцать ресторанов с их дизайном.
Ресторан открывает двери в конце декабря, когда горожане уже разъехались на праздники, но происходит чудо: вокруг Birch начинают водить хороводы верховные гастрономические критики и заслуженные фуди, а слава местных брискета и татаки приводит к тому, что желающих их попробовать так много, что стол необходимо бронировать сильно заранее. Казалось бы, хеппи-энд, но ведь это только начало — ждите сериал!
ТОП-5 блюд, которые обязательно нужно попробовать
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Татаки из говядины с маринованной свеклой
1. Если вы до сих пор не знали, что такое вкус умами, заказывайте татаки из говядины с маринованной свеклой. Сразу три сильнейших ингредиента — маринад, цитрусовый понзу и трюфель — соединены на одной тарелке.
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Севиче из тунца
2. Севиче из тунца — чудо гастроэквилибристики: рыба, хурма, нори и юзу находятся в совершенном балансе. Именно техничность помогла Арслану Бердиеву в 2016 году победить в региональном отборочном туре и выступить в мировом финале конкурса молодых поваров S. Pellegrino Young Chef, перед которым он прошел стажировку у Владимира Мухина из White Rabbit, 23‑го в рейтинге лучших ресторанов мира.
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Брискет с баклажаном
3. Рекорд! Для брискета с баклажаном мясо томят двое суток — дольше всего в городе. Кроме того, выясняется, что в Birch умеют работать с ДНК российских вкусов: непостижимым образом это сверхмодное блюдо напоминает легендарное бабуш- кино жаркое, рецепт которого передается из поколения в поколение.
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Каламарата с вонголе
4. Каламарата с вонголе — простая, но образцовая паста. У Арслана и Татьяны в портфолио — многолетняя работа в Four Seasons, у Александра — в W: только в пятизвездочных отелях можно так набить руку на итальянской классике.
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Груша, баклажан и горгонзола фондю
5. Груша, баклажан и горгонзола фондю — очень необычное применение острого сыра, который зарифмовали не только с фруктом, но и с овощем. Амбициозно! Но в Birch метят высоко: ящики с приборами, например, вмонтированы прямо в столы — это парафраз на датский ресторан Relae, 39-й в списке The World’s 50 Best.
фото : Александра Столярова, Алексей Костромин , архивы пресс - служб
|Ресторан Birch
Кирочная ул., д.3
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