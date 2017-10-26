В ноябре на Новой Голландии откроется японское бистро Ronny

18 ноября в здании «Бутылка» на Новой Голландии откроется японское бистро Ronny. В основе его концепции — японские рецепты в калифорнийской интерпретации, какими их привыкли видеть в Сан-Франциско или Палм-Спрингс. Классические блюда кухни Страны восходящего солнца дополняются нетипичными для Азии ингредиентами и соусами, например, жаренный тофу с авокадо и маринованной редькой, или креветка темпура с манго соусом и кранч луком.

Как признаются сами авторы проекта, они хотят показать, что достойная японская кухня может быть доступной. В меню заведения — роллы по 240-300 рублей, суши по 70-90 рублей, супы рамэн (250-300 руб.) и суширито — сочетание буррито и суши с начинкой из свежей рыбы, овощей или мяса (220-300 руб.).

Проект разработала команда из Buddha-Bar и Ginza Project: Сергей Глазунов, Клим Жуков и Дмитрий Кюлленен. За дизайн заведения отвечает Андрей Перепечко — автор интерьеров Co-op Garage, Jack&Chan и Grill Station.