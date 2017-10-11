16 октября в России на сайте inbar.ru откроется прием заявок на один из важнейших барменских конкурсов мира. Diageo Reserve World Class — начинание, объединяющее барные институты всего мира: финал мероприятия каждый раз проходит в новой стране — в 2015 он был в Кейптауне, в 2016 — в Майями, в 2017 — в Мехико. Также у конкурса обширная деятельность внутри страны: победителем 2017 года, например, стал новосибирский бартендер Максим Гладышкевич.

Конкурс важен не только как строго индустриальное мероприятие: в новом российском сезоне Diageo Reserve World Class в 2018 году традиционно будут мероприятия, направленные на развитие коктейльной культуры: мастер-классы, воркшопы и тренд-сессии. Основная идея этапа 2018 — показать сложность структуры работы бартендера, для которых одинаково важно работать и с кухней, и с баром, и с залом с гостями. Соответственно, для барменов, подавших заявки на участие в конкурсе, это не только шанс представить Россию на глобальном финале, куда съезжается вся мировая индустрия, но и получить отличный образовательный опыт.

Первый этап программы посвятят кулинарным техникам, которые можно использовать и у плиты, и у барной стойки: он будет в Москве и продлится до конца ноября. Второй этап стартует в декабре в Новосибирске — там изучат мировые тренды в сфере баров: локальные ингредиенты, безотходное производство и ЗОЖ. Третий этап с февраля по март пройдет в Сочи и исследует работу с гостями: как создавать мультисенсорные коктейли и, таким образом, работать со всеми органами чувств.

Финалы этапов в этом сезоне пройдут в Москве, Новосибирске и Сочи, а национальный финал — в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2018 года. Победитель национального финала, который будет объявлен лучшим бартендером России 2018 года, представит страну на мировом финале программы в Берлине.