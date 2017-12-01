На Пяти углах откроылся винный бар Black Books от команды ресторана Frank и книжного магазина «Подписные издания». .

В заведении, площадью 80 квадратных метров располагается бар, вдохновлённый атмосферой одноимённого британского ситкома. Его интерьер разработала дизайн-студия Kapodaki, которая ранее создала помещения для Bekitzer, Social Club и Soul Kitchen Hostel.

В Black Books Bar разливают вино будут по технологии Coravin, что позволит гостям насладиться редкими экземплярами, обычно продаваемыми лишь в бутылках.

Из еды — блюда от команды Frank и концепт-шефа проекта Антона Абрезова: наваристые бульоны (на манер мишленовского The Clove Club в Лондоне), тартары и тапасы. А по выходным в лучших английских традициях в Black Books подавают ветчину, выдержанную в маринаде в течение недели и томлёную в Big Green Egg, со свежеиспечённым хлебом.

«Подписные издания», в свою очередь, обещают творческие встречи с писателями и журналистами, и и традиционные презентации книг. Соучредитель Black Books Bar Алексей Родионов-Зражевский рассказал «Собака.ru», что этот бар «с петербургской душой, для интеллектуалов, творческих и увлечённых людей, для ценителей, для петербуржцев и для гостей города, которые жаждут проникнуться атмосферой Петербурга».