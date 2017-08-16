Заработал ресторан Mapuche с румбой до утра и пряным тирадито



Ирма Видаль, идеолог и совладелица Я гражданка Чили, и большинство моих родственников находятся там. В России я живу с 8 лет — до этого мы с родителями обитали в других странах, и у нас есть традиции, которые я хотела бы принести в Россию. Больше всего мне нравится обычай собираться всей семьей по воскресеньям: в конце недели мы приглашаем близких и готовим национальные блюда. Теперь то же самое мы будем делать в ресторане. В Петербурге люди держат друг друга на дистанции, поэтому мы хотим устраивать воскресные вечера, где все сядут за одним столом общаться и сближаться. Мы не просто так выбрали день предоткрытия. Мои родственники относятся к племени, где верят в знаки. Наше открытие прошло 11 числа, потому что позже начинается неблагоприятный период для новых дел. Я переживала, что петербургские гости не правильно воспримут кубинский ансамбль, ведь в России уже пережили рестораны с живой музыкой. Но я ошиблась: танцевали все гости, а в конце просили устраивать такие концерты чаще. Теперь кубинская музыка по выходным будет нашей фишкой.

В России много перуанских и чилийских общин. Все общаются и помогают друг другу: музыкальный коллектив я нашла через своих знакомых. Кроме живой музыки, мы планируем приглашать заграничных бартендеров и шеф-поваров, проводить мастер-классы и встречи с представителями Латинской Америки.»