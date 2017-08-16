Редактор рубрики «Еда» «Собака.ru» Анастасия Павленкова сходила на предоткрытие ресторана Mapuche, где танцевали все вплоть до официантов. Перенеся рецензирование севиче и тирадито от шеф-повара Евгения Викентьева до полноценного запуска, мы выясняем, как в наших широтах поселилась кубинская фиеста, и показываем первые кадры из заведения.
Заработал ресторан Mapuche с румбой до утра и пряным тирадито
|
Ирма Видаль, идеолог и совладелица
Я гражданка Чили, и большинство моих родственников находятся там. В России я живу с 8 лет — до этого мы с родителями обитали в других странах, и у нас есть традиции, которые я хотела бы принести в Россию. Больше всего мне нравится обычай собираться всей семьей по воскресеньям: в конце недели мы приглашаем близких и готовим национальные блюда. Теперь то же самое мы будем делать в ресторане. В Петербурге люди держат друг друга на дистанции, поэтому мы хотим устраивать воскресные вечера, где все сядут за одним столом общаться и сближаться.Мы не просто так выбрали день предоткрытия. Мои родственники относятся к племени, где верят в знаки. Наше открытие прошло 11 числа, потому что позже начинается неблагоприятный период для новых дел. Я переживала, что петербургские гости не правильно воспримут кубинский ансамбль, ведь в России уже пережили рестораны с живой музыкой. Но я ошиблась: танцевали все гости, а в конце просили устраивать такие концерты чаще. Теперь кубинская музыка по выходным будет нашей фишкой.
В России много перуанских и чилийских общин. Все общаются и помогают друг другу: музыкальный коллектив я нашла через своих знакомых. Кроме живой музыки, мы планируем приглашать заграничных бартендеров и шеф-поваров, проводить мастер-классы и встречи с представителями Латинской Америки.»
|
Евгений Викентьев, шеф-повар
Когда мы собирались открывать ресторан, то поехали с Ирмой на разведку в Барселону. В этом мегаполисе живет много национальностей, в том числе и латиноамериканцев, поэтому там много мест, где работают жители Перу и Мексики. Днем мы ходили в кафе с уличной едой, а вечером по мишленовским ресторанам, чтобы в Mapuche соединить эти два крайности. Осенью поеду в Лиму, чтобы познать все тонкости перуанской еды. Кухня в исполнении не сложная. Единственная проблема — это продукты. Для некоторых блюд нужны определенные ингредиенты и маринады. Например, мы долго делали тесто для тако. На его вкус влияет много факторов, первый из них — состав муки. В России она одна, в Латинской Америке другая. На неофициальное открытие к нам приехали гости, которые часто путешествуют по Латинской Америке, и сказали, что севиче из рыбы у нас как надо.»
|Ресторан Mapuche
Ул., Некрасова, 34
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.