Никита Филиппов, совладелец Сamorra Isola в Новой Голландии станет продолжением первого заведения. Шеф-повар сети Антон Тарасевич сделал акцент на моно-меню: 6 видов пиццы и 3 вида пасты – феттуччини с лисичками, лингвини с анчоусами и равиоли с рикоттой и шпинатом, а также 6 сортов разливного пива. Также мы представим коллаборацию нашей пивоварни AF Brew и Новой Голландии – голландский пшеничный вит с цедрой апельсина и кориандром. Концепция ресторана исходит из истории Бутылки – в прошлом это морская тюрьма. Дизайнеры Сергей Семич и Настя Артемьева использовали этот мотив в оформлении: нарисовали углем тюремные граффити, выложили на полу псевдо-византийскую мозаику, расставили авторскую мебель и расписали стены стихами. Получилась модная тюрьма с такой атмосферой, как будто заведение работает уже не первый десяток лет».