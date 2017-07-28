4 кафе и ресторана «Бутылки» на Новой Голландии
Surf Coffee
Кофейня, которая в Петербурге началась с мобильного фудтрака, в эти выходные откроет уже четвёртое по счету заведение в городе. Первое место, на Гороховой улице, 34 давно пользуется популярностью с момента открытия осенью 2015 года — внутри постарались воспроизвести атмосферу балийской безмятежности и калифорнийского стиля.
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Вероника Гребень, управляющая
С Новой Голландией мы взаимодействуем давно, до «Бутылки» мы организовали поп-ап кофепоинт зимой на катке. Концепт заведения останется тем же: создать место встреч друзей с chill-атмосферой. В меню будет много интересных позиций, среди которых излюбленные хиты, такие как Маджа-латте, раф солёная карамель, легендарный Двойной Гавайский. Есть и новые наименования: острая парочка Тасмания Кэп с табаско и Хиппи Саботаж с арахисовой пастой и чили. Из еды: бейглы от друзей из BGL cafe, с лососем или курицей, веганские питы из HOOD и брутальные десерты от Brave Goodies.»
Camorra
Владельцы миниатюрного спикизи-кафе Camorra Pizza e Birra, команда пивоваров AF Brew – Никита Филиппов, Артем Кольчуков, Дмитрий Булдаков и Константин Лялин открывают в Бутылке пиццерию-филиал. Camorra на Ковенском, кстати, привлекла к себе столько внимания, что весной команда пристроила к ней второй этаж.
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Никита Филиппов, совладелец
Сamorra Isola в Новой Голландии станет продолжением первого заведения. Шеф-повар сети Антон Тарасевич сделал акцент на моно-меню: 6 видов пиццы и 3 вида пасты – феттуччини с лисичками, лингвини с анчоусами и равиоли с рикоттой и шпинатом, а также 6 сортов разливного пива. Также мы представим коллаборацию нашей пивоварни AF Brew и Новой Голландии – голландский пшеничный вит с цедрой апельсина и кориандром. Концепция ресторана исходит из истории Бутылки – в прошлом это морская тюрьма. Дизайнеры Сергей Семич и Настя Артемьева использовали этот мотив в оформлении: нарисовали углем тюремные граффити, выложили на полу псевдо-византийскую мозаику, расставили авторскую мебель и расписали стены стихами. Получилась модная тюрьма с такой атмосферой, как будто заведение работает уже не первый десяток лет».
«Рюмочная в бутылке»
Питейная от создателей «Пир о.г.и.» на Фонтанке. Концепция та же: идеальное место и для аперитивов перед вечеринкой, и для размеренных дружеских вечеров.
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Анна Хмельницкая, управляющая
Идею создания рюмочной нам предложила Роксана Шатуновская, креативный директор компании «Айрис. Новая Голландия», а интерьер разработало «Бюро 11». Алкогольная карта будет состоять преимущественно из настоек: укроповка с чесноком, хреновуха на мёде или на сухой вишне с косточкой. Конечно, классика «Пирогов» — лимоновка и малиновка тоже будет. В меню войдут легкие закуски из бутербродов с сельдью, домашними копчениями и малосольные огурцы. Но хедлайнером станут пельмени ручной работы: с говядиной, свининой, бараниной или тыквой. »
Pho'n'Roll
Маленький уголок Паназии в Новой Голландии. В аутентичности блюд сомневаться не стоит: владельцы заведения и один из поваров – коренные вьетнамцы.
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Иван Максимов, управляющий
Тематикой интерьера стала теплая дружба СССР и Вьетнама, за него отвечал художник Иван Феодориди: миниатюрная мебель в сочетании с яркими рисунками, стилизованными под архитектуру венецианского Бурано. В меню войдет современная вьетнамская кухня: спринг-роллы, воки, фунчоза с креветками и говядиной и бургеры в традиционных паровых булочках баньбао, экзотические лимонады и пиво. Так же будет организован минишоп, в котором гости смогут купить фрукты, чай, кофе, вьетнамки, шляпы и многое другое. »
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